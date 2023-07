Zielinski in vacanza in Gallura e i ladri gli svaligiano la casa a Napoli

Brutta sorpresa per Zielinski mentre passa le vacanze in Gallura

Mentre il campione d’Italia Zielinski si gode una vacanza in Gallura, i malviventi hanno fatto un raid svaligiando la sua casa di Napoli. Mentre il centrocampista polacco veniva immortalato al ristorante La Scogliera di La Maddalena, i malviventi ne hanno approfittato e hanno messo a segno un colpo nella sua abitazione alle porte di Napoli.

Negli scatti pubblicati sui social si vede il centrocampista a La Maddalena assieme alla famiglia e al suo connazionale portiere del Bologna Lukasz Skorupski. Le prove che si trovava ben lontano da casa. Anche per Zielinski, come era capitato a mister Spalletti e al trascinatore georgiano Kvaratskhelia, nel mirino dei ladri è finita anche l’auto. Ma la sua imponente Mercedes Amg G63 sarebbe già stata ritrovata, nel Casertano.

La villa di Piotr Zielinski si trova a Varcaturo, frazione di Giugliano, nella Città metropolitana di Napoli. Se l’auto da quasi 200mila euro è stata ritrovata, i malviventi avrebbero portato via anche contanti, preziosi e maglie. Un bottino che, indirettamente, fa lievitare i costi della vacanza di Zielinski in Gallura. Non un bel regalo per uno dei protagonisti del leggendario terzo scudetto del Napoli, il primo dell’era post Maradona.

