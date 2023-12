A Olbia lo spettacolo autobiografico di Carla Baffi

Domenica 17 dicembre a Olbia ci sarà lo spettacolo autobiografico di Carla Giagoni Murino, in arte Carla Baffi: “Carla e dell’essere se stessEI”. L’appuntamento è alle ore 17,30 presso la Sala Convegni del Museo archeologico. Prodotto dalla compagnia teatrale nuorese de I Barbariciridicoli, racconta in prima persona la sua intensa, drammatica e toccante vicenda di vita, per 50 anni vissuta attraverso il corpo e l’identità di Enzo Giagoni. Ex poliziotto, due volte padre, marito, compagno di diverse donne, e che ora è invece e felicemente Carla, donna consapevole. Che attraverso il suo maturo percorso di Affermazione di genere, si è liberata dalle catene dell’oppressione sociale per essere finalmente la donna che sempre ha sentito e saputo di essere.

La soddisfazione di Nizzi

“Appena abbiamo saputo dello spettacolo di Carla Baffi – afferma il sindaco Settimo Nizzi – non abbiamo esitato ad invitarla a fare la sua rappresentazione al museo archeologico della nostra città e abbiamo pensato di arricchire il suo spettacolo con la mostra fotografica di Pina Piras. Non ci resta che attendere il 17 dicembre per gustarci tutti insieme questa magnifica giornata all’insegna dell’arte tutta al femminile“.

“Siamo felicissimi di portare la storia di Carla a Olbia, – commenta Tino Belloni, regista e co-drammaturgo dello spettacolo – attraverso una narrazione che parla direttamente all’anima e travalica la tematica specifica dell’affermazione di genere per assurgere a una dimensione universale, che riguarda ognuno di noi”.

Primo spettacolo in Italia ad essere recitato interamente con il plurale inclusivo, “Carla o dell’essere se stessEI” intende gettare ponti e abbattere le fobie, le barriere mentali e sociali contro ogni tipo di diversità. “È uno spettacolo – continua Tino Belloni – che rompe gli schemi anche interpretativi e si affida interamente alla forza e alla verità del racconto, alla potenza evocativa delle emozioni, e, non da ultimo, alla bravura di Carla, vera rivelazione come attrice, unica, nuda e vera protagonista sul palco, che rapisce impeccabilmente e senza tregua l’attenzione dello spettatore”.

La mostra “Le mie donne”

L’evento è inserito all’interno del calendario “Natale ad Olbia” patrocinato dal Comune di Olbia e organizzato dall’Associazione Mediterrarte. Lo spettacolo di Carla sarà affiancato dalla mostra “Le mie donne” della fotografa olbiese Pina Piras che, sempre presso la sala convegni del museo archeologico (e sempre il 17 dicembre alle 17,30), esporrà diversi ritratti di donne che rappresentano l’universo femminile nella sua unicità e bellezza. Donne di diverse età, ognuna con il suo ruolo, il suo progetto di vita, i suoi sogni e le sue passioni.

“Siamo molto felici di ospitare tra i nostri appuntamenti di Natale lo spettacolo di Carla Baffi e la mostra fotografica di Pina Piras, – commenta l’assessora alla Cultura, Sabrina Serra -. Due eventi che arricchiscono il calendario con presenze al femminile che esplorano temi profondi e delicati con la giusta dose di ironia”. Le due manifestazioni sono gratuite ed è necessaria la prenotazione al numero 392.6919539.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui