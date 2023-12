A Loiri Porto San Paolo il Natale porta l’inaugurazione di Casa Enas

A Loiri apre Casa Enas, spazio per culture e tradizioni

A Loiri Porto San Paolo sabato 16 dicembre, alle 10.30, l’inaugurazione di Casa EnaS, la nuova casa delle culture e delle tradizioni. L’edificio appena ristrutturato dal Comune nella località di Enas diventa uno spazio per la comunità. Casa EnaS ha nel suo acronimo anche gli obiettivi da raggiungere: Esperienze, Natura, Arte e Socialità. La nuova Casa delle culture e tradizioni sarà uno spazio inclusivo, polivalente, multidisciplinare e aperto alla comunità, di condivisione e aggregazione dove le persone, di qualunque età, potranno passare il proprio tempo libero fruendo di attività laboratoriali e di aggregazione.

La struttura vedrà impegnate al proprio interno diverse associazioni, da molti anni attive sul territorio, che metteranno in campo le proprie singole competenze nell’ottica della condivisione e della collaborazione per creare sinergie sociali e culturali che diano vita ad esperienze, attività ed eventi comuni con la comunità e per la comunità. Obiettivo generale è la realizzazione di iniziative culturali, teatrali e di arti circensi, concerti, corsi di formazione e laboratori, mostre, festival, mercatini dell’artigianato, percorsi di arte-terapia, aggregazione sociale per bambini e anziani. L’inaugurazione è prevista per sabato 16 dicembre alle ore 10.30 e darà il via ad una serie di attività nel periodo natalizio che serviranno da lancio della Casa EnaS la cui attività, sarà annuale e partirà da gennaio 2024.

Ecco le principali attività che saranno realizzate all’interno della Casa:

• Percorsi laboratoriali (cinema corto, cinema stop motion, fumetto, acquerello, arti circensi, arte-terapia, cucina, cucito, ricamo, argilla, cartapesta) e corsi (teatro, scrittura creativa, chitarra, tromba e strumenti a fiato, percussioni, canto).

• Diventare punto di riferimento e sosta sui percorsi inseriti nei vari trekking ambientali.

• Concerti, eventi, corsi e laboratori musicali.

• Una porzione ospiterà una piccola biblioteca tematica rivolta soprattutto alle persone anziane residenti ad Enas (che hanno meno possibilità di movimento) ed un’emeroteca nella quale sarà possibile consultare una selezione di quotidiani, settimanali e periodici italiani e stranieri sia cartacei che web.

Sarà possibile usufruire di una postazione pc a titolo gratuito. Per il comune di Loiri Porto San Paolo si tratta di un importante obiettivo che ha visto coinvolte diverse amministrazioni passando da Giuseppe Meloni, sindaco dal 2012 al 2017 e Pierino Murrighili vice e Francesco Lai sindaco dal 2017, che hanno prima acquistato e poi ristrutturato un fabbricato al centro della frazione di Enas per restituirlo alla comunità con una funzione pubblica.

“Un progetto che parte da lontano, per far vivere le nostre borgate e consentire a tutto il Comune di avere un centro culturale dedicato, che diventi un punto di aggregazione, aperto alla comunità e al servizio dei giovani e degli anziani di tutto il nostro territorio. Un ringraziamento particolare a Pierino Murrighili, ex vice sindaco e amministratore di lungo corso per aver creduto sin dall’inizio in questo progetto e averlo supportato sino alla sua apertura. Un risultato davvero importante che è giusto condividere anche con l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Piredda e i delegati Giovanni Antonio Orunesu e Antonello Molino”, commenta il sindaco Francesco Lai. Sono in corso di realizzazione, con un altro finanziamento comunale di 50mila euro, i parcheggi adiacenti a Casa EnaS che serviranno tutto il centro del paese.

