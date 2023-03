Si sta definendo il cartellone di Time in Jazz: ecco i primi nomi

A pochi giorni dall’avvio della campagna abbonamenti alla cieca, arriva il secondo nome del cartellone per il Time in Jazz 2023. Per il giorno di Ferragosto scenderà in campo la vecchia guardia del rap italiano con gli storici Colle der Fomento, sulla scena da quasi trent’anni. Il secondo artista annunciato è invece il chitarrista norvegese Eivind Aarset.

“Insieme al bassista Audun Erlien e ai batteristi Erland Dahlen e Wetle Holte, il chitarrista norvegese sarà a Berchidda il prossimo 12 agosto, in piazza del Popolo – annunciano -. Per un concerto in equilibrio tra tranquilla intimità e bruciante intensità”. La campagna abbonamenti è già aperta e prevede tariffe agevolate per chi compra i biglietti già da ora, perché poi i prezzi aumenteranno quando saranno svelati tutti i nomi in cartellone sarà completo. “Il programma completo della XXXVI edizione verrà presentato ufficialmente il prossimo 21 aprile.

“Time In Jazz guarda al futuro. Abbracciando generazioni diverse – hanno annunciato dal festival lanciando il nome a sorpresa il nome dei Cole der Fomento -. Sul palco dell’arena di Berchidda un originale progetto in cui l’hip hop reinventa le proprie radici, fondendo rap e turntablism”.



