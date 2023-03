Nuovi assaggiatori di vino certificati a Luras

Luras ha ospitato l’esame finale dei nuovi assaggiatori di vino certificati dall’Onav Olbia-Tempio. “Possiamo dire che tutti i partecipanti hanno dato il meglio, con risultati all’altezza delle nostre aspettative – spiegano dal ramo gallurese dell’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino -. Grazie a tutti per aver condiviso con noi questa meravigliosa esperienza e per averci scelto per essere accompagnati alla scoperta del mondo del vino”.

“Un ringraziamento speciale al comune di Luras, al sindaco Mauro Azzena e all’assessora Maria Giuseppina Tamponi per averci ospitato con entusiasmo ed incondizionata disponibilità – concludono dall’Onav -. Speriamo che questa sia la prima di una lunga serie di fattive collaborazioni all’insegna della promozione del territorio e alla scoperta del buon vino”.

