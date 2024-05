Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo insieme quali eventi sono in programma per oggi, sabato 25 e domani, domenica 26 maggio.

Come già segnalato nella nostra sezione calendario, la città di Olbia offre, nella serata di domani, 26 maggio, un omaggio in musica a Grazia Deledda nel giardino dell’Archivio Mario Cervo, alle 18. L’evento, in programma per oggi 25 maggio ha subìto una variazione a causa delle previsioni meteo ed è stato posticipato a domani, 26 maggio, stessa ora. Sarà la cantante algherese Claudia Crabuzza a rendere omaggio all’autrice proponendo, insieme ad Andrea Lubinu e Fabio Manconi, i brani dal suo ultimo CD intitolato Grazia, la Madre – Omaggio in musica a Grazia Deledda dedicato appunto a Grazia Deledda (1871- 1936) in occasione del 150° anno dalla nascita. Per dettagli e approfondimenti https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/olbia-omaggio-musica-grazia-deledda/

Le giornate di oggi e domani, ad Olbia, prevedono anche un ulteriore evento. Si tratta di “Monumenti aperti” nel quale sarà possibile visitare gratuitamente i più importanti momumenti della città. Oggi 25 maggio, sarà possibile visitare i monumenti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre domani, 26 maggio l’orario sarà ridotto dalle 10 alle 13. I Monumenti visitabili saranno: Museo archeologico di Olbia, Foro romano, Chiesa di San Paolo (santuario Eracle-Melqart-Ercole), Carreras Bezzas, Biblioteca civica Simpliciana, Villa Clorinda, Mura puniche, isolato punico – tratto urbano acquedotto romano, Basilica romanica San Simplicio, Necropoli San Simplicio, Acquedotto romano e cisterna Sa Rughittula, Nuraghe Riu Mulinu/Cabu Abbas (domenica – nonsolotrekking),Pozzo sacro di Sa Testa (domenica, Archeologa Letizia Franceschini).

Per restare aggiornati sull’evento potete visitare la pagina Facebook dedicata https://www.facebook.com/events/474869245205147/

Nella giornata di domani, 26 maggio, Budoni prevede un ricco programma con l’evento Stazzi e Cussogghj, un omaggio alla cultura gallurese con esibizioni musicali e danze folk, rappresentazioni dell’artigianato locale e degustazione dei piatti della cucina tradizionale budonese. Per visionare il programma https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/budoni-stazzi-cussogghj-programma/

Un fine settimana denso di eventi quello gallurese, avete l’imbarazzo della scelta!

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui