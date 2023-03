Le immagini dell’equinozio in una Tomba dei giganti di Palau

Il primo raggio del sole nel giorno dell’equinozio attraversa lo spazio all’interno di una Tomba dei giganti vicino a Palau. Le immagini di Mauro Aresu mostrano la precisione con cui tra il 1.500 e il 1.200 avanti Cristo erano state realizzate le strutture megalitiche nuragiche. “Oggi, come da 3500 anni, nel momento degli equinozi di primavera e d’autunno si può osservare il fenomeno del primo raggio di sole che entra nel portello della tomba di giganti a ” Li Mizzani“- Palau (SS) – si legge nel post di Aresu -. Un vero calendario astronomico che indica le stagioni”.

Il rito si ripete ogni sei mesi, ma stavolta c’è stata una piccola differenza. “L’unica nota anomala odierna è l’orario in cui il sole si affaccia nelle colline di Monte Canu che rispetto alle volte precedenti è anticipato di 4 minuti. Buon Equinozio a tutti”.

Così su PalauTurismo le indicazioni per raggiungere la Tomba dei giganti “Li Mizzani”. “Da Palau prendere la S.S. 133 in direzione Santa Teresa di Gallura. Giunti all’altezza di un ristorante, si svolta a sinistra in una stradina asfaltata da percorrere sino ad incontrare un bivio da imboccare a sinistra. Si procede per circa km 4,5 sino a raggiungere uno spiazzo dove si gira a destra seguendo le indicazioni per la tomba. Si lascia l’auto poco più avanti in uno spiazzo e si prosegue a piedi oltrepassando un cancello di legno. La tomba si trova a pochi metri dal cancello a sinistra del sentiero, all’interno di un recinto di pali di legno”.

