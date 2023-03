I bambini della Kan Judo Olbia tornano da Terralba carichi di medaglie

I preagonisti della Kan Judo Olbia brillano al “Trofeo Judo Terralba”.

Il Kan Judo Olbia-Judo Team Angelo Calvisi ha ottenuto grandi risultati alla seconda edizione della competizione regionale per atleti preagonisti “Trofeo Judo Terralba“, a cui hanno partecipato una trentina di società judoistiche sarde con 380 atleti che si sono cimentati nelle loro prime competizioni nello spirito sportivo e di amicizia che contraddistingue il judo.

Gli undici rappresentanti della società olbiese hanno ottenuto un totale di tre medaglie d’oro, sei d’argento e due di bronzo. Oro per Arianna Azara, Francesco Lovigu e Nicolò Piccinnu. Argento per Noemi Rosas, Paolo Secchi, Nicolas Canu, Lorenzo Porcu, Nathan Ventroni ed Emanuele Iorio. Bronzo per Roberto Morittu e Ismael Mura.

Gran parte di questi atleti aveva già ottenuto successi alcune settimane fa ad Arborea durante il primo “Criterium regionale Judo ragazzi“, conquistando diverse medaglie d’oro e d’argento.

Il presidente e maestro Angelo Calvisi, alla guida della più longeva scuola di judo olbiese e gallurese da quasi quattro decenni, è molto soddisfatto dei risultati ottenuti: “La scuola si distingue nel panorama regionale per l’assidua presenza nelle manifestazioni giovanili e per un “vivaio” particolarmente nutrito, frutto di una grande attenzione dedicata all’insegnamento della disciplina ai più piccoli. Questo ha fatto guadagnare allo staff della Kan Judo Olbia la fiducia di molte famiglie in 38 anni di esistenza e di lavoro in città”, spiega il maestro.

L’organizzazione ha l’obiettivo di diffondere la pratica sportiva nella società: “Facciamo Judo promuovendolo a 360 gradi in tutte le sue forme, con progetti scuola-sport, judo per i diversamente abili, organizzazioni di manifestazioni di interesse regionale, nazionale ed internazionale, concorsi “ludico-judo sociali”, attività preagonistica e agonistica”, spiega Angelo Calvisi.

Il prossimo appuntamento agonistico per il “Judo team Angelo Calvisi” sarà in Toscana, a Rossignano, per la disputa di un trofeo nazionale.

