L’estate si chiude in musica: Nek ad Arzachena e Noemi a Calangianus

Sabato 20 doppio concerto in Gallura: Nek ad Arzachena e Noemi a Calangianus

La Gallura celebra l’ultimo fine settimana d’estate con un doppio concerto: ad Arzachena ci sarà Nek mentre a Calangianus canterà Noemi.

Per la festa patronale di Arzachena sono in programma tre appuntamenti musicali, da venerdì a domenica. Il momento clou sarà sabato 20 settembre quando nel parco di Tanca di Lu Palu si esibirà Nek. Venerdì e domenica la musica dal vivo sarà in piazza Risorgimento, prima con la tribute band degli 883 “Tieni il tempo” e poi il gran finale coi Tazenda.

Sabato 20 a Calangianus arriva Noemi. La cantante romana porterà sul palco allestito in piazza il suo Summer Nostalgia Tour 2025. Sarà l’evento musicale di punta dei festeggiamenti per Sant’Isidoro, San Lorenzo e San Francesco. Il giorno dopo, domenica 21, Paola Turci e Gino Castaldo poteranno in scena “La rivoluzione delle donne, le voci femminili che hanno segnato la storia”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui