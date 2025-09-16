Olbia dice addio a Roberta Pitzus, aveva 59 anni

Addio a Roberta Pitzus.

Olbia in lutto per la scomparsa di una donna di soli 59 anni. Roberta Pitzus, questo il suo nome, è volata via lasciando un grande vuoto nella città, che si trova a dover salutare un’altra vita che se ne va in modo prematuro. Mamma di una figlia e sposata, Roberta era voluta molto bene in città.

La donna viveva nel centro storico della città con la sua famiglia. Sono tanti oggi a dare l’ultimo saluto alle 59enne olbiese. I suoi funerali si terranno mercoledì 17 settembre, alle ore 17, nella chiesa di San Paolo Apostolo, partendo dalla sua abitazione in via Nuova Vicolo B, numero 6.

