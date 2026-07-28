Eugenio Finardi in concerto a Porto Rotondo

Sabato 1 agosto 2026, il Teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo ospiterà Eugenio Finardi che ripercorrerà la sua carriera con “Tutto Finardi”. Sarà uno spettacolo che attraverserà oltre cinquant’anni di musica e canzoni che hanno segnato la storia della musica d’autore italiana.

Tutto Finardi

Tra grandi successi e brani tratti dal nuovo album “Tutto”, il concerto sarà un viaggio intenso e coinvolgente, guidato dalla voce, dall’energia e dalla sensibilità artistica di uno dei protagonisti più autentici della scena musicale italiana.

L’appuntamento è al Teatro Mario Cevoli di Porto Rotondo per il primo agosto. L’ingresso è libero, ma si potrà entrare solo fino all’esaurimento dei posti disponibili.

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