Sal Da Vinci a Golfo Aranci, concerto gratuito del vincitore di Sanremo

A Golfo Aranci il 5 agosto ci sarà Sal Da Vinci

In piazza a Golfo Aranci ci sarà il concerto gratuito di Sal Da Vinci, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Ha anche rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, dove è arrivato quinto. “Le sue canzoni coinvolgono e conquistano al primo ascolto. Il suo stile conferma la capacità di unire intensità interpretativa, tradizione melodica e una sensibilità musicale contemporanea, ammaliando pubblico e critica. La canzone regina del 2026, ”Per sempre sì”, certificata disco d’oro, detiene record storici. A oggi Sal Da Vinci è l’unico artista italiano ad avere superato i venti milioni di visualizzazioni nella classifica streaming di Spotify”.

“Rossetto e caffè, il brano scritto da Vincenzo D’Agostino, diventato popolare grazie al web, ha raggiunto un volume complessivo superiore ai 127 milioni di visualizzazioni e interazioni su piattaforme come YouTube e TikTok. Le sue canzoni totalizzano complessivamente centinaia di milioni di streaming per questo motivo per il concerto di Golfo Aranci si prevede una vera full immersion del pubblico .

Sal Da Vinci da anni regala al suo pubblico una serie di spettacoli che si rinnovano, portando in Teatro spettacoli che si arricchiscono ogni volta di nuovi adattamenti e stili”.

Il 5 agosto in piazza Cossiga

“Tutti i suoi spettacoli teatrali e musicali hanno ottenuto un incredibile riscontro di pubblico e critica, registrando sistematicamente mesi di tutto esaurito e diventando veri e propri record d’incassi. Il suo talento e la sua capacità di emozionare l’hanno reso uno degli artisti più amati e seguiti della scena italiana.

Il prossimo 5 agosto in piazza Cossiga a Golfo Aranci l’artista, proporrà il concerto, inserito nel ricco tour fra i palchi più importanti d’Italia.

Il concerto è organizzato da R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu in collaborazione con il Comune di Golfo e del Brand Golfo Aranci Mon Amour. Questo evento è gratuito e rappresenta un’ottima occasione per tutti di assistere a un grande concerto”.

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