Maturità 2026, all’Alberghiero Costa Smeralda 5 studenti al top

Si è conclusa anche all’Ipsar Costa Smeralda, l’Alberghiero di Arzachena, la sessione degli esami di Stato per la maturità 2026. Che ha visto numerosi studenti raggiungere il diploma al termine del percorso di studi. Tra i neo maturi spiccano cinque eccellenze, con due diplomati che hanno conquistato il massimo riconoscimento, 100/100 e lode, e altri tre che hanno ottenuto il 100/100.

A distinguersi con 100 e lode sono stati M.F. Scarpelli, della classe 5A, ed Eleonora Frangia, della 5E.

Hanno invece concluso il proprio percorso con il 100/100 Riccardo Dessì (5D), Christian Atzori (5E) e Deborah Satta (5E).

L’istituto ha inoltre evidenziato i risultati di altri sette studenti, distribuiti tra le sedi di Arzachena, Budoni e il corso serale, che hanno conseguito una votazione superiore ai 90/100, confermando un livello di preparazione elevato anche al di fuori dei voti massimi.

Attraverso i propri canali ufficiali, l’IPSAR Costa Smeralda ha rivolto un messaggio di congratulazioni a tutti i diplomati, sottolineando come il valore della maturità non si esaurisca nel voto finale, ma rappresenti il punto di arrivo di un percorso fatto di studio, crescita personale e determinazione.

Per tutti i neo diplomati si apre ora una nuova fase, tra chi sceglierà di proseguire gli studi e chi metterà subito a frutto le competenze acquisite nel settore dell’ospitalità, della ristorazione e dell’accoglienza turistica, comparti nei quali l’istituto continua a rappresentare un punto di riferimento per il territorio.

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