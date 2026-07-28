Ad Arzachena ogni sabato d’agosto torna Lu Pustali by night

Per il mese di agosto il Comune di Arzachena mette in campo “Lu Pustali by night“, navetta dedicata alla movida notturna. Il servizio sarà operativo dal primo al 29 agosto ogni sabato, compreso il giorno di Ferragosto. Si tratta di una linea notturna di trasporto pubblico che permetterà di spostarsi dal centro di Arzachena fino alle zone della movida lungo la costa. Le fermate previste sono a Cannigione, Tanca Manna, Baja Sardinia, parcheggio Monti di Mola (Porto Cervo).

Il servizio funziona anche il sabato di Ferragosto

Il bus messo in campo per l’estate sulla costa “viaggia nelle giornate del 1 – 8 – 15 – 22 – 29 agosto 2026 – annunciano dal Comune -. Orari e corse aggiornati del servizio di trasporto pubblico locale Lu Pustali sono sempre disponibili nella pagina dedicata del sito del Comune di Arzachena Trasporto Comunale”.

Sotto c’è la tabella con fermate e orari. Tutte le informazioni ed eventuali variazioni di orari e percorsi saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Arzachena. nella sezione dedicata al Trasporto comunale. Questi i contatti per chiedere ulteriori informazioni: Ditta Autonoleggi Cosev sas di Stefano Garau, whatsapp +39 3493885580 o email [email protected].

Ecco tutti gli orari:

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