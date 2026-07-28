Passata la sbornia del concerto di Salmo ad Arzachena si riparte col Lebonski Park

Passata l’adrenalina del concerto del battesimo di fuoco col concerto di Salmo Arzachena si prepara al Lebonski park. Il grande evento del 25 luglio ha attirato oltre 20mila persone nella circonvallazione di Arzachena, con disagi e pesanti ripercussioni sulla viabilità. Quella sera c’è astato il varo di tutta l’operazione, poi le luci sono rimaste spente. Venerdì 31 ricomincia la festa, apre ufficialmente i battenti il luna park voluto da Salmo che resterà operativo fino al 27 agosto.

Tra giostre e giochi da fiera c’è una torre panoramica alta 40 metri con vista sull’arcipelago di La Maddalena. All’interno del Lebonski Park anche quello che definiscono il percorso gonfiabile più grande d’Italia (45 x 25 metri). C’è poi il Dinopark popolato da 20 dinosauri animatronics a grandezza reale e ci sarà spazio per le attività sportive col Lebonski Playground Club.

“Il Lebonski Park cambia veste e dal 31 luglio 2026 riapre le porte al pubblico con tante attrazioni, spazi tematici, giochi, cibo delizioso e musica – annunciano dal Comune di Arzachena -. Dopo la spiaggia la direzione giusta è quella verso il Lebonski Park. Un progetto in continua evoluzione promosso dal Comune di Arzachena per ampliare l’offerta turistica e di intrattenimento, oltre a rilanciare lo sviluppo della destinazione in una chiave tutta nuova. Lebonski Park, la festa è appena cominciata. Vieni il 31 luglio all’ippodromo di Arzachena e scopri cosa si nasconde nei 30 ettari di parco allestiti da Lebonski Park e

Salmo”.

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