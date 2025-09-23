Serie tv Rai su Farouk, casting per comparse e controfigure

Casting della Bim Produzione che cerca comparse e controfigure in Sardegna per la serie tv Rai “177 Giorni, Il rapimento di Farouk Kassam”.

“La serie Rai è ambientata nei primi anni ’90, è necessario che le persone che si candidano non abbiano un look moderno. Non sono compatibili con l’epoca della narrazione, i tatuaggi, soprattutto quelli in zone visibili, come mani, viso, ecc Per quanto riguarda i capelli, non si accettano colorazioni stravaganti, tipo viola, azzurro ecc, e sono vietati i doppi tagli per gli uomini”.

Dove e quando le riprese

“Dall’1 al 4 ottobre nel Nuorese tra Sedilo, Orgosolo e altri paesi

dal 6 all’11 ottobre nella zona di Obia e in Costa Smeralda

È possibile candidarsi se si vive nelle località delle riprese o nelle immediate vicinanze. L’impegno lavorativo è di 1 o 2 giornate a seconda del ruolo.

Per partecipare inviare una mail a questo indirizzo:

comparsesardegna177@gmail.com“

“Scrivere:

cognome, nome, età, altezza, luogo di residenza e numero di cellulare (per essere richiamati)

scrivere le taglie:

per gli uomini scrivere le taglie di giacca , pantalone e numero scarpa

per le donne scrivere le taglie di giacca, gonna e numero scarpa

-allegare alla mail:

le vostre fotografie attuali. Almeno 1 foto in primo piano frontale e 2 a figura intera. Le foto devono essere nitide, possibilmente con uno sfondo neutro, di un colore unico, es. Un muro) deve vedersi bene il volto, non inviate foto con occhiali da sole, capellini o in compagnia di altre persone.

Selezioniamo nella zona del Nuorese 1-4 ottobre

Il casting per la serie tv su Farouk

UOMINI 25-60 anni, devono indossare una divisa, tg. 48, tg 50, tg 52 non devono avere tatuaggi o piercing, non devono avere il doppio taglio di capelli (girano le scene nella zona del nuorese, Orgosolo, Sedilo)

DONNE 50-70 anni, sarde, vestite con gonna e copricapo, (mucadore) girano le scene a Orgosolo

UOMINI e DONNE 25-60 anni delle zone del Nuorese

SELEZIONIAMO nella zona OLBIA – COSTA SMERALDA periodo di riprese dal 6-11 OTTOBRE

SELEZIONIAMO nella zona OLBIA – COSTA SMERALDA periodo di riprese dal 6-11 OTTOBRE DONNE e UOMINI 2O- 70 anni PASSANTI E VARIE FIGURE (girano le scene OLBIA-COSTA SMERALDA)

CAMERIERI BAR UOMINI e DONNE 25-55 anni possibilmente con esperienza da cameriere, SENZA TATUAGGI a vista o elementi moderni, girano 6/7 ottobre, (girano le scene OLBIA-COSTA SMERALDA)

-PERSONALE D’ALBERGO UOMINI e DONNE, bella presenza con un minimo di esperienza, cameriere di sala, ai piani ecc, DISPONIBILITÀ 3 GIORNATE 9-10-11 OTTOBRE, (girano le scene OLBIA-COSTA SMERALDA)

-PERSONALE D’ALBERGO UOMINI e DONNE, bella presenza con un minimo di esperienza, cameriere di sala, ai piani ecc, DISPONIBILITÀ 3 GIORNATE 9-10-11 OTTOBRE, (girano le scene OLBIA-COSTA SMERALDA) DONNE IN TENUTA ELEGANTE DA SPIAGGIA, 20-35 ANNI girano le scene OLBIA-COSTA SMERALDA)

OSPITI DELL’ALBERGO ITALIANI UOMINI E DONNE 25-70 anniI

(girano le scene OLBIA-COSTA SMERALDA)

(girano le scene OLBIA-COSTA SMERALDA) OSPITI DELL’ALBERGO STRANIERI UOMINI e DONNE 25-70 anni TUTTE LE NAZIONALITÀ es.Svedesi, Francesi, Tedeschi, Inglesi, Americani, ecc alcuni possibilmente con i capelli biondi

(girano le scene OLBIA-COSTA SMERALDA)

(girano le scene OLBIA-COSTA SMERALDA) PASSANTI CON AUTO PERSONALI DEGLI ANNI 80/90

(girano le scene OLBIA-COSTA SMERALDA)

Ricerchiamo CONTROFIGURE nelle zone delle riprese

(zona Nuorese + Costa Smeralda) girano 1-2 giornate

Ci servono persone CON PATENTE DI GUIDA che sappiano condurre le auto con cambio manuale o automatico (SENZA TATUAGGI e PER GLI UOMINI È VIETATO IL DOPPIO TAGLIO.

Non è richiesta nessuna esperienza pregressa. I candidati devono seguire le stesse indicazioni e inviare il nominativo, luogo di provenienza, il numero di cellulare, specificando l’altezza e le taglie. ALLEGARE FOTOGRAFIE ATTUALI

INVIARE LA CANDIDATURA A QUESTO INDIRIZZO

COMPARSESARDEGNA177@GMAIL.COM

SELEZIONIAMO:

1 UOMO H 1.78 tg 48 , 40-55anni ( gira ZONA NUORESE + COSTA SMERALDA) auto cambio automatico

1 DONNA H 1.78 25-35 anni tg. 42 (gira ZONA NUORESE + COSTA SMERALDA)

1 UOMO H 1.89 tg 50, 24-34 anni (gira zona NUORESE)

1 UOMO H 1.81 tg. 48, 35-45 anni (gira zona NUORESE)

1 UOMO H.1.86 tg. tg.48-50, 35-50 anni (gira zona NUORESE)

1 DONNA H.1.73 tg .44 25-35 anni (gira zona NUORESE)

1 UOMO H.178 tg. 50 35-50 anni (gira zona NUORESE)

1 DONNA H.162 tg. 40, 40.50 anni (gira zona NUORESE)

1 DONNA H.165 tg. 40, 28-40 anni tg. 40 (gira zona NUORESE)

Per agevolarci nella ricerca non inviate le candidature se non corrispondete alle figure che richiediamo o se vivete fuori dalla Sardegna.



