In Sardegna si cercano comparse per una scena del nuovo film di Checco Zalone

Una festa a bordo piscina in una villa della Costa Smeralda, questa la scena del nuovo film di Checco Zalone per cui si cercano comparse. Trattandosi di una scena in costume ci sono requisiti molto chiari per la ricerca dei figuranti che dovranno rappresentare gli organizzatori della festa, gli invitati, il dj e il personale di servizio di origine filippina. Viene subito in mente la scena di “Sole a Catinelle” dove Checco Zalone esce dalla piscina e ordina un cocktail ai due lavoratori asiatici Filip e Pino.

Le informazioni sul casting online

“Per la realizzazione del nuovo film dell’attore Checco Zalone e del regista Gennaro Nunziante, la casa di produzione Indiana Production è alla ricerca nel Nord Sardegna di diverse comparse/figurazioni.

L’inizio delle riprese del film è previsto nel mese di luglio in varie location italiane e in Spagna.

Per girare una scena di una festa a tema, organizzata a bordo della piscina di una villa della Costa Smeralda, si ricercano queste figurazioni:

20 Uomini di bella presenza , sportivi, di età dai 20 ai 30 anni circa. Durante le riprese è possibile che vi venga richiesto di stare a petto nudo e pantaloncini. Per questo motivo è preferibile che i candidati non abbiano sul corpo tatuaggi evidenti oppure devono essere piccoli e in parti del corpo non scoperte.

20 Donne di bella presenza, dai 20 ai 30 anni, nelle scene è possibile che venga richiesto di stare con un costume/pareo pantaloncini ecc Per questo motivo è preferibile che le candidate non abbiano sul corpo tatuaggi evidenti oppure devono essere piccoli e in parti del corpo non scoperte.

1 Donna, dai 25 ai 40 anni.

1 Dj uomo, dai 30 aI 40 circa

10 Uomini dai 25 ai 50 anni

dai 25 ai 50 anni 5 Ragazzi e ragazze dai 25 ai 35 anni circa, originali, particolari nel vestire ecc. (organizzatori della festa).

Stranieri:

10 uomini di nazionalità filippina o sud americani

di nazionalità filippina o sud americani 5 donne di nazionalità filippina o sud americane

Tutti i dettagli

Periodo riprese: dal Martedì 8 a Venerdì 11 Luglio 2025

Disponibilità: 1/2 giornate

LOCATION: Costa Smeralda

PER CANDIDARSI alla selezione:

INVIARE UN E-MAIL a questo indirizzo: castingsardegna2025@gmail.com

ALLEGARE:

almeno tre (3) fotografie attuali: due foto in primo piano e una a figura intera.

Le fotografie, devono essere fedeli al vostro look attuale, capelli, barba ecc..

Le foto possono essere fatte con il cellulare utilizzando uno sfondo neutro di un colore uniforme, Es. una parete.

Non inviate foto dove indossate occhiali da sole o capellini o in compagnia di altre persone.

SCRIVERE NELLA MAIL:

COGNOME – NOME- ETÀ – ALTEZZA – LUOGO DI RESIDENZA – il numero di CELLULARE – PESO – TAGLIA dei vestiti e numero di scarpa.

Non saranno prese in considerazione le candidature che arrivano con messaggi whatsapp o con altri canali.

Si possono candidare esclusivamente persone che hanno domicilio/residenza nel NORD SARDEGNA.

Compenso come da CCNL

Per informazioni: Rossana Patricelli Per partecipare alla selezione basta inviare una mail a castingsardegna2025@gmail.com

