A Luras e Baja Sardinia due serate del Festival De Muro

L’ottava edizione del Festival Bernardo De Muro comincia nel binomio tra musica e natura, con due appuntamenti a Luras e Baja Sardinia. I due appuntamenti che aprono la rassegna, in programma domenica 30 luglio e lunedì 31 luglio, sono dedicati all’ascolto con le luci del tramonto e immersi in cornici paesaggistiche uniche. Nel primo caso si tratta del belvedere Santu Baltolu, a Luras. Un sito inedito, forte della presenza degli olivastri millenari, che apre per la prima volta la sua terrazza che si affaccia sul lago Liscia. Altro belvedere suggestivo per il secondo appuntamento, quello di Baja Sardinia sul mare della Costa Smeralda. Con inizio sempre alle 19.30 e ingresso libero, andrà in scena la doppia tappa di “Flamenco fusion“.

Il festival, ideato e promosso dall’Accademia musicale Bernardo De Muro, apre il sipario con il progetto prodotto da Dario Piga. Si tratta di un concerto formato da repertorio originale e semi improvvisato. I testi classici del canto flamenco si incontrano con la danza. L’unione di queste forme artistiche crea uno spettacolo di tradizione mediterranea ed europea. Da un lato il flamenco, genere ormai internazionale ma che affonda le sue radici in Andalusia, in Spagna. Dall’altro, la danza rappresenta il nucleo ritmico che guida un canto ancorato alla tradizione musicale del flamenco.

In scena, Dario Piga alla chitarra, Mateo Garriga al cajon, José Ismael Sierra al canto e alla chitarra, la danza di Costanza Verzieri. Con questa formazione, “Flamenco fusion” debutta e inaugura il festival domani sera, domenica 30 luglio, sull’esclusivo belvedere di Santu Baltolu a Luras, che si candida a diventare una nuova e unica cornice per eventi del genere. Lunedì 31 luglio la serata si ripete, ancora con i colori del tramonto, ma stavolta affacciandosi tra le bellezze di Baja Sardinia.

