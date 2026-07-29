Leonardo Mendolicchio a Olbia con “Diventerai uomo”

“Sul filo del discorso” porta a Olbia Leonardo Mendolicchio

Leonardo Mendolicchio a Olbia per la quattordicesima edizione di “Sul filo del discorso”, la rassegna letteraria organizzata dal Comune e dalla Biblioteca Civica Simpliciana. Giovedì 30 luglio alle ore 21:30, in piazza dello Scolastico, presenterà il suo libro “Diventerai uomo. Crescere un figlio oltre il mito della virilità”.

A dialogare con l’autore sarà Andrea Bertucci, docente e ricercatore dell’Università degli Studi di Cagliari, in un incontro dedicato a un tema particolarmente attuale: il percorso di crescita dei ragazzi e la costruzione dell’identità maschile nel mondo contemporaneo.

Nel suo saggio Mendolicchio, psichiatra e psicoanalista da anni impegnato nel lavoro con adolescenti e famiglie, affronta una domanda centrale: cosa significa oggi diventare uomini? Un interrogativo che coinvolge non solo i ragazzi, ma anche genitori, educatori e tutta la società chiamata ad accompagnare le nuove generazioni.

Per lungo tempo il modello maschile è stato associato alla forza, alla capacità di resistere, al controllo delle emozioni e alla necessità di non mostrare fragilità. Attraverso la sua esperienza clinica e professionale, l’autore invita invece a ripensare il concetto di virilità, lasciando spazio anche all’ascolto di sé, alla consapevolezza emotiva e alla possibilità di chiedere aiuto.

Un incontro che si inserisce nel percorso di “Sul filo del discorso”, una rassegna che anche quest’anno sta portando nel cuore della città storie e riflessioni capaci di coinvolgere pubblici diversi, affrontando temi legati alla memoria, alle relazioni, alla famiglia e alle trasformazioni della società.

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