Il Lebonski Park ha un futuro: “A settembre partono gli interventi”

Ad Arzachena si pensa già al futuro del Lebonski Park

Dopo il battesimo col concerto di Salmo e il primo mese di apertura da settembre comincerà il futuro del Lebonski Park. Spente le luci del palco c’è qualche giorno di attesa e da venerdì 31 luglio le giostre e le attrazioni saranno aperte al pubblico. Questa prima fase sperimentale andrà avanti fino a domenica 23 agosto. Comune di Arzachena e Lebonski 360, l’agenzia dei fratelli Sebastiano e Maurizio Pisciottu, assicurano che dopo cominceranno i lavori per una sistemazione a lungo termine della struttura nata nell’ex galoppatoio.

“Nato dalla riqualificazione e bonifica di un’ex area dismessa nel cuore di Arzachena – si legge in una nota congiunta -, il parco ha rappresentato, fin dall’apertura dei suoi cancelli, molto più di un semplice luogo dedicato al divertimento: è il primo tassello di un più ampio progetto di rigenerazione urbana che punta a restituire alla comunità uno spazio completamente rinnovato, accessibile e destinato a vivere nel tempo. Fino al 23 agosto il pubblico potrà continuare a vivere tutte le attrazioni del parco esperienziale: dalle aree dedicate alle famiglie e ai bambini agli spazi per lo sport, il food e l’intrattenimento, prima dell’avvio dei lavori che accompagneranno la successiva evoluzione dell’area. A partire dal mese di settembre prenderà infatti il via una nuova fase di interventi che interesserà l’area dell’Ippodromo di Arzachena”.

Il programma dei lavori

“Il programma prevede un’importante opera di riqualificazione paesaggistica, con la messa a dimora di numerose nuove essenze arboree e arbustive, l’ampliamento delle superfici verdi e la creazione di nuovi spazi ombreggiati, in un’ottica di sostenibilità ambientale, valorizzazione del paesaggio e miglioramento della fruibilità dell’intera area. Un intervento pensato per rafforzare il dialogo tra il parco e il territorio circostante, rendendo questo luogo sempre più integrato nel contesto naturale della Gallura e capace di offrire un’esperienza di qualità durante tutto l’anno“.

Sebastiano Pisciottu

“Il Lebonski Park non nasce come un’iniziativa destinata a esaurirsi in una stagione – assicura Sebastiano Pisciottu -, ma come l’inizio di un percorso di trasformazione molto più ampio. I lavori che partiranno a settembre rappresentano un passaggio fondamentale di questo progetto: vogliamo continuare a investire sulla qualità degli spazi, sul verde e sulla sostenibilità, restituendo al territorio un luogo che possa crescere nel tempo e diventare un punto di riferimento stabile per la comunità e per chi sceglie di visitare la Gallura”.

Roberto Ragnedda

“Il 25 luglio scorso non è stato soltanto un grande appuntamento di spettacolo, ma ha segnato l’inizio ufficiale di un nuovo capitolo per Arzachena – spiega il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda -: è solo il primo passo di un’avventura destinata a crescere anno dopo anno, consolidando la nostra destinazione come punto di riferimento per il turismo esperienziale, giovanile e culturale. L’inaugurazione del Lebonski Park, suggellata dallo straordinario concerto di Salmo, ha dimostrato sul campo la validità e la forza della visione su cui questa Amministrazione comunale ha scommesso. Da tempo avevamo in mente un grande progetto di valorizzazione dell’ex ippodromo. Quell’idea, concretizzata grazie alla partnership con i fratelli Pisciottu nei 35 ettari posizionati strategicamente tra Porto Cervo, Cannigione, Palau e Olbia, oggi è diventata una realtà viva e di respiro internazionale”.

“Abbiamo tra le mani un nuovo strumento di sviluppo per il tessuto economico locale e investiamo risorse per rendere l’area sempre più fruibile e attrattiva. Il Lebonski Park non è una semplice arena eventi, ma un volano per le attività ricettive, la ristorazione e i servizi: genera indotto diretto e indiretto, crea nuove opportunità occupazionali per i giovani e contribuisce a diversificare l’offerta turistica”.

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“Il termine della stagione estiva segnerà quindi non una conclusione – si legge -, ma l’inizio di una nuova fase di valorizzazione resa possibile dall’impegno di Lebonski 360, in sinergia con il Comune di Arzachena, con l’obiettivo di proseguire il percorso di rigenerazione dell’area e consolidare un progetto destinato a crescere nel tempo”.

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