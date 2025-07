Marella Giovannelli presenta il suo nuovo libro nel “Giardino segreto” di San Pantaleo

A San Pantaleo la prima presentazione del nuovo libro di Marella Giovannelli.

Un giardino incantato nel cuore di San Pantaleo ospiterà domani, domenica 13 luglio alle 19, la prima presentazione pubblica di “Ogni stagione“, la nuova raccolta poetica firmata da Marella Giovannelli.

Lo spazio scelto per l’evento è Il “Giardino Segreto” della stilista Laura Milan, in via Pompei 19, a pochi passi dalla piazza. Non si tratta di un semplice allestimento, ma di un luogo pensato per accogliere incontri d’arte e bellezza, dove la natura dialoga con la creatività. Con l’esposizione delle creazioni della stilista, pezzi unici creati con tessuti pregiati e rifiniti a mano, a che i presenti potranno ammirare in un poetico idillio con la natura.

Con questa cornice, dove il tempo sembra fermarsi e diventare eterno, il pubblico potrà scoprire per la prima volta da vicino l’opera di Marella Giovannelli, composta da ottanta poesie dedicate all’amore e al tempo, suddivise simbolicamente nelle quattro stagioni della vita.

Due artiste al suo fianco

Accanto all’autrice, saranno presenti due artiste: la pittrice Valentina Porcu, che ha curato le illustrazioni del volume e presenterà le sue tavole originali, e la poetessa Giuseppina Carta, che guiderà la conversazione e leggerà alcuni versi tratti dal libro. L’incontro si annuncia come un momento di condivisione intima, in cui le parole, le immagini e l’energia del luogo daranno vita a un’esperienza sensoriale completa.

Ogni stagione, edito da AG Book Publishing, nasce da un gesto affettivo privato – una bomboniera di nozze per il figlio dell’autrice – e si trasforma in una riflessione universale sulla forza trasformativa dell’amore. Con la sua consueta delicatezza espressiva, Marella Giovannelli accompagna il lettore in un viaggio emozionale tra giovinezza e maturità, tra passione e consapevolezza. Un invito a vivere la poesia in un contesto fuori dall’ordinario, tra abiti artigianali, quadri e parole che parlano al cuore. Ingresso gratuito.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui