La nuova opera di Marella Giovannelli, 80 poesie sull’amore.

La nota scrittrice, poetessa e giornalista di Olbia, Marella Giovannelli, ha pubblicato la sua ultima opera, “Ogni stagione”, un viaggio poetico e metaforico attraverso l’esistenza, tra passioni, ricordi e maturità.

Edita da AG Book Publishing, l’opera è composta da ottanta poesie – venti per ciascuna delle quattro stagioni della vita – e nasce come bomboniera di nozze per il figlio dell’autrice, per poi trasformarsi in una profonda riflessione sull’amore e sul tempo.

Dalla spensieratezza giovanile alla consapevolezza della maturità, Marella Giovannelli rende protagonista l’amore, attraverso versi densi di immagini evocative e carichi di emozione.

“Ho pensato di sintetizzare in ottanta poesie cosa è stato, cosa è e come cambia l’amore – spiega l’autrice -. Come si trasforma nelle quattro stagioni della vita”. La struttura della silloge segue un’architettura emotiva precisa, e accompagna il lettore in un cammino dove le esperienze personali si intrecciano con una visione universale dell’esistenza. L’amore, nelle parole di Giovannelli, è descritto come un paesaggio fatto di pianure e montagne, tempeste e raggi di sole, difficoltà da affrontare insieme e rispetto reciproco.

Le illustrazioni di Valentina Porcu, nuora dell’autrice, danno forma visiva alle emozioni espresse nei testi. Un’opera nata da un gesto intimo, che diventa testimonianza collettiva della forza e della trasformazione dell’amore nel tempo.

