Nuovi mezzi per i barracelli di Olbia e potenziamento della sicurezza.
A Olbia i barracelli potranno disporre di due nuove auto antincendio. La presentazione dei mezzi si è svolta in piazza Terranova Pausania alla presenza delle autorità locali e dei responsabili del servizio. L’iniziativa rientra nel piano di rafforzamento delle attività di protezione civile sul territorio comunale.
I nuovi veicoli destinati ai barracelli di Olbia integrano la flotta già disponibile e migliorano la capacità di intervento. I mezzi dispongono di moduli antincendio e sistemi di amplificazione utili per informare la popolazione in caso di emergenze. Gli operatori potranno utilizzare le vetture anche in operazioni legate al rischio idrogeologico, grazie alla struttura progettata per ambienti complessi.
Il ruolo dei barracelli di Olbia nella tutela del territorio.
La compagnia dei barracelli svolge un’attività costante di controllo e vigilanza su un’area molto ampia. Il servizio copre circa 40 mila ettari del territorio comunale, con interventi che spaziano dalla prevenzione degli incendi alla sorveglianza ambientale. I nuovi mezzi consentono una risposta più rapida e mirata in situazioni di emergenza, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva.
Il progetto di potenziamento include anche altre iniziative già avviate sul territorio. Tra queste rientra la realizzazione di una nuova presa d’acqua nella zona di viale Porto Istana, destinata a supportare le operazioni antincendio nelle aree di Capo Ceraso, Murta Maria e nella fascia sud-est.
L’amministrazione comunale sostiene il rafforzamento della struttura operativa e punta a migliorare l’organizzazione del servizio. Il Comune lavora anche per individuare una sede definitiva per la compagnia, così da completare il percorso di riorganizzazione.