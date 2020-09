I misteri di Sassari e della Gallura su Italia 1 nel programma di Giacobbo

Il programma Freedom arriva a Sassari e in Gallura.

Venerdì 25 settembre, in prima serata alle 21 e 25 su Italia 1, torna Freedom – oltre il Confine con una puntata dedicata alla Sardegna. In ogni puntata, grazie ai suoi celebri ‘permessi speciali’, Roberto Giacobbo va alla scoperta di luoghi mozzafiato, antiche civiltà e ultime frontiere della scienza. Cercherà di varcare il confine di ciò che sappiamo, per affacciarsi su territori inesplorati della conoscenza, ascoltando esperti autorevoli, ma anche nuove ipotesi, senza mai dare nulla per scontato.

In apertura della terza puntata Roberto Giacobbo tornerà in Sardegna per un servizio che si divide in due puntate, seguendo i miti e le leggende della storia antica. È possibile che in un’epoca lontanissima sia esistita una razza di uomini giganti, come riportano testi religiosi e tradizioni popolari in ogni parte del mondo? Proprio in Sardegna decine di persone sostengono di aver trovato le tracce di uomini colossali.

Qui da anni vengono annunciati ritrovamenti di ossa giganti, femori, denti e teschi umani di proporzioni enormi. Le telecamere di Freedom percorreranno l’isola da sud a nord, dalla provincia di Cagliari a Sardara, proseguendo per Dorgali, Cala Gonone, fino ai territori sassaresi dal lago Coghinas arrivando a quello di Baratz passando per Luras. Un’indagine alla ricerca di testimoni per capire se esista un fondamento di verità a queste leggende tramandate da secoli.

