Raffiche di vento e temporali a Olbia e in Gallura, allerta della Protezione civile

Le previsioni del meteo in Gallura.

Una nuova ondata di maltempo prevista per i prossimi giorni in Gallura e in Sardegna con forte vento e temporali previsti per domani. Intanto la protezione civile ha emanato un’allerta meteo gialla, valida per tutta la giornata di domani 25 settembre, per rischio idrogeologico e temporali per la Gallura.

Dalle prime ore di domani e fino al primo pomeriggio saranno possibili temporali forti isolati su tutto il territorio regionale e specialmente sui settori occidentali dell’isola. Sempre da domani si assisterà ad un incremento del vento da ovest sulle Bocche di Bonifacio, in estensione al resto del territorio regionale, specialmente sulle coste occidentali e settentrionali, con venti di burrasca da nord-ovest.

Le raffiche, che potranno raggiungere picchi di 100 chilometri orari, sono previste almeno fino a tutta la giornata di sabato. mareggiate sulle coste esposte a maestrale a partire dalla serata di domani e fino a tutta la giornata di sabato.

