Cosa fare a Pasquetta in Gallura: tutti gli appuntamenti da non perdere

Ecco gli appuntamenti per Pasquetta in Gallura.

di Carolina Bastiani

Il calendario con gli appuntamenti da non perdere il giorno di Pasquetta nelle principali località della Gallura.

Pasquetta 2024 in Gallura

Aggius.

Torna l’evento “Pasquetta nel borgo”. Trekking, giochi di legno per bambini, cibo e visite per musei impegneranno la giornata dei visitatori. Il pomeriggio, in particolare, verrà animato da Pino e gli Anticorpi alle 15:30, dal concerto di Tonino Carotone e da quello della Tribute Band degli 883 che alle 18:30 condurrà i visitatori al termine della serata.

Olbia.

L’Associazione Eventi Frizzanti, in collaborazione con il Comitato San Vittore, replica la Pasquetta in campagna. In programma panini, pasta e piatti composti, ma anche divertimento e musica per una giornata in famiglia. L’appuntamento è a San Vittore a partire dalle ore 11:30, l’ingresso è libero. Il ricavato verrà utilizzato per finanziare la festa del primo maggio che si terrà in città al Parco Fausto Noce.

Arzachena/Cannigione.

Il primo grande concerto del 2024 è quello di Mara Sattei e Clara. Salirà sul palco anche Paolo Noise, attore, conduttore e Dj della storica trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105. L’appuntamento è come ogni anno al Parco Riva Azzurra dalle 16 alle 20 con ingresso gratuito dall’area fronte mare. È gratuito anche il servizio navetta istituito dal Comune di Arzachena.

Pasquetta a Santa Teresa Gallura.

La città apre le danze la sera di Pasqua: l’Easter Festival si terrà il 31 marzo a partire dalle 20:30 in Piazza Vittorio Emanuele. Si potrà ballare e divertirsi sulla musica di Astol, Paky, Ernia Dj set, Sick Luke, Dj Loi.

Golfo Aranci.

La cittadina inaugura la stagione estiva con la festa di Pasquetta. Musica e spettacoli inizieranno nel primo pomeriggio. A partire dalle 14:30 si susseguiranno Art&Music, un duo che spazia dal latino-americano alla musica italiana; Soleandro, sempre coinvolgente grazie alla sua musica e al suo umorismo; Love Party Paradise con musica anni ‘80, ‘90 e 2000 e Dj Spyne direttamente da Radio 105.

La Maddalena.

Raggiungere l’isola per godere delle sue bellezze sarà più facile grazie agli sconti sui traghetti. Lo scopo è promuovere il turismo regionale e agevolare i proprietari delle abitazioni anche in bassa stagione. L’iniziativa durerà fino al 31 maggio quando verrà interrotta per essere ripristinata in autunno.

