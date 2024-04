L’11 maggio al Parco Fausto Noce di Olbia ci sarà Raf

Raf è l’ospite di punta dei festeggiamenti di San Simplicio a Olbia, col suo tour per i 40 anni di Self Control. Dopo la serata al Parco Fausto Noce farà tappa anche a Viddalba. Il Comitato per i festeggiamenti di San Simplicio ha scelto l’artista pugliese per il concerto gratuito dell’11 maggio. La grande festa comincerà il 10 e andrà avanti fino al 15.

Quella di Olbia non sarà l’unica tapa in Gallura perché il girono dopo, 12 maggio, sarà a Viddalba in piazza Aldo Moro. L’estate scorsa Raf si esibì alla Festa Manna di Gaddura a Luogosanto.

