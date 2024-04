L’Olbia deve battere il Pescara, biglietti a un euro in Curva

Per Olbia – Pescara biglietti al costo simbolico di un euro.

A tre giornate dalla fine del campionato, l’Olbia Calcio, ultima in classifica con 3 punti di distacco dalla penultima, cerca il fondamentale supporto dei tifosi di casa per battere il Pescara.

I bianchi di Oberdan Biagioni, reduci dalla sconfitta per 3 a 0 contro il Perugia, non possono davvero più sbagliare, e sono nella condizione, ormai di non dover più contare solo su sé stessi per raggiungere i playout. I bianchi devono sperare, infatti, che la Fermana perda, per poterla riagganciare ed eventualmente superare.

I tifosi a raccolta.

Nella precedente partita casalinga contro la Recanatese, col capitan La Rosa a invitare perentoriamente a essere presenti e il prezzo del biglietto a 1 euro, i tifosi allo stadio sono stati più di 800. I biglietti venduti fino a ieri per la partita contro il Pescara, poco più di un centinaio. La società da qualche giorno ha messo i biglietti a disposizione di chiunque voglia sostenere i bianchi al prezzo simbolico di 1 euro in curva, 10 euro in tribuna, con riduzione per donne e bambini. Lo sconto si ottiene sempre con la stessa modalità. Prima di ordinare il biglietto bisogna inserire nel sito il codice promozionale “SWISSPRO”. I biglietti costeranno 1 euro persino nel settore ospiti.

Dopo la doccia amara del sorpasso della Fermana in seguito alla vittoria, non proprio a sorpresa, degli ultimi in classifica contro la Torres, probabilmente il pubblico di Olbia è disilluso e rassegnato. Ma la matematica lascia speranze, e il fatto che le squadre che i bianchi devono ancora affrontare nei prossimi tre turni non siano le prime del campionato, lascia aperte tante possibilità.

