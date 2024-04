L’autista della De Vizia di Olbia condannato in primo grado.

Un autista dell’azienda De Vizia di Olbia, Silvio Bisceglia, è stato condannato in primo grado a tre anni di reclusione con la condizionale per un incidente che ha comportato la morte di un cane a Olbia nel giugno 2019. La sentenza è stata emessa dalla giudice Marcella Pinna del tribunale di Tempio Pausania.

Durante l’orario di lavoro, l’uomo avrebbe deliberatamente investito un cane nel piazzale di un agriturismo, ferendolo gravemente e causandone la morte. La denuncia è stata presentata dalla proprietaria dell’agriturismo, Giovanna Giorgioni. Dalla denuncia dell’imprenditrice ha preso avvio l’inchiesta giudiziaria.

Le prove decisive per la condanna dell’uomo sono arrivate dalle telecamere di videosorveglianza della struttura ricettiva, che le ha fornite agli organi giudicanti. Le immagini hanno immortalato chiaramente l’autista del camion dei rifiuti di Olbia mentre compiva la manovra giudicata volontaria dai giudici del tribunale che ha causato la morte del cane. Per Bisceglia, come scrive l’Ansa, al termine del processo di primo grado è dunque arrivato un giudizio di colpevolezza. Pertanto, l’autista è stato condannato per il reato di crudeltà verso gli animali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui