Allerta incendi in Gallura, scatta il codice arancione

Venerdì con allerta incendi in Gallura

La Protezione Civile ha emesso il nuovo bollettino di previsione per il pericolo di incendi in Gallura e tutta la Sardegna. Per la giornata di venerdì 31 luglio è stato dichiarato il codice arancione anche nel Nordest.

Il livello di pericolo previsto per il territorio gallurese è alto. Di conseguenza, la fase operativa regionale è stata ufficialmente innalzata ad attenzione rinforzata per tutta la giornata di domani. Questa misura si rende necessaria a causa delle condizioni meteo e climatiche che favoriscono lo sviluppo dei roghi.

L’allerta

In base alle linee guida, il rischio elevato comporta la possibilità di incendi difficili da contrastare con i soli mezzi ordinari di terra. In caso di necessità, potrebbe quindi essere richiesto l’intervento immediato della flotta aerea statale per supportare le operazioni di spegnimento. Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano la popolazione a segnalare tempestivamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza. La collaborazione dei cittadini resta fondamentale per salvaguardare il patrimonio ambientale e garantire la sicurezza del territorio sardo.

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