Tragedia durante una gita in gommone tra Molara e Tavolara

Si è sentita male durante una gita in gommone tra le isole di Molara e Tavolara, muore una turista francese. La donna, di circa sessant’anni, ha accusato un malore durante l’escursione in mare. Si trovava all’altezza delle cosiddette Piscine di Molara.

Appena si è sentita male il mezzo l’ha accompagnata in riva, dove è intervenuto l’elisoccorso. I tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. L’intervento del medico non è bastato a far riprendere la donna che ha perso la vita durante una tranquilla giornata di mare.

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