Arzachena rischia lo stop alla plastica, raccolta a rischio

Anche ad Arzachena a rischio la raccolta della plastica
Crisi imballaggi, Arzachena rischia il blocco della plastica: l’ecocentro è saturo e la raccolta differenziata è a rischio.
Il sistema di smaltimento dei rifiuti affronta una nuova paralisi che tocca da vicino la Gallura. Il servizio di raccolta porta a porta della plastica ad Arzachena potrebbe subire pesanti ritardi e disservizi a causa di un blocco strutturale.
Il servizio di raccolta porta a porta della plastica nel Comune di Arzachena potrebbe subire forti rallentamenti nella giornata di venerdì 31 luglio. Questa situazione critica deriva dalla saturazione dei principali centri di stoccaggio e recupero a livello sia nazionale sia europeo.
Attualmente, la società De Vizia e l’ecocentro comunale non possono incamerare ulteriori volumi di plastica. Il blocco persisterà fino a quando i centri regionali e nazionali non avranno smaltito le scorte accumulate. Per risolvere il problema, la Regione Autonoma della Sardegna ha già avviato interlocuzioni con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
L’amministrazione comunale invita l’intera cittadinanza a collaborare attivamente per preservare il decoro urbano durante questa delicata fase di stallo. Si raccomanda di consultare costantemente il sito istituzionale e la pagina Facebook del Comune per verificare la possibilità di esporre i sacchi.
Le autorità locali chiedono ai residenti massima collaborazione, invitando la popolazione a trattenere in casa i sacchi in attesa di nuove disposizioni. Il Comune comunicherà l’evoluzione della vicenda tramite il portale istituzionale, ricordando che la vera transizione passa prima di tutto dalla riduzione dei consumi all’origine.