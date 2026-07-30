San Teodoro mette al bando i cafoni: niente fumo e gazebo in spiaggia

Divieto di gazebo e tende in spiaggia, lo ha deciso la sindaca di San Teodoro

Il Comune di San Teodoro dice basta alle “lottizzazioni” dei cafoni: scatta il divieto di piazzare i gazebo in spiaggia. Quella di montare strutture XXL sulla sabbia sta diventando un’abitudine sempre più diffusa e l’amministrazione comunale ha deciso di vietarla. La sindaca Rita Deretta, appena riconfermata alla guida del Comune, ha deciso di rafforzare i provvedimenti precedenti che regolano l’accesso e la permanenza sul litorale di San Teodoro. Il nuovo provvedimento riguarda anche gli ingressi irregolari alle spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu.

Lo stop ai tendoni da sagra

C’è chi in spiaggia si porta l’ombrellone, magari due sedie e una borsa frigo per passare con qualche comfort la giornata al mare. Ma ora c’è chi piazza tendoni da sagra per garantirsi un’ampia area privata in mezzo agli altri bagnanti. Nella premessa dell’ordinanza la sindaca parla di “numerose segnalazioni pervenute” di comportamenti che “visto il grande afflusso di gente, limitano la fruibilità degli spazi impedendo a tutti di poter occupare l’arenile“. Da qui la decisione di vietare “l’occupazione della spiaggia con gazebo, tende da spiaggia, tende da campeggio, sacchi a pelo e qualunque altra tipologia di attrezzatura all’uopo utilizzata su tutti gli arenili e le spiagge del territorio Comunale”.

Il divieto di fumare

Chi ha il vizio del fumo molto spesso non capisce gli effetti che quella scelta possa avere anche sugli altri e sull’ambiente. Chi è abituato a buttare i mozziconi per terra, spesso non si mette problemi a farlo in spiaggia o in mare. Arriva così la conferma del divieto di fumo e riguarda tutta la costa. “È vietato il fumo a tutti i cittadini, anche con l’uso di dispositivi elettronici che prevedano la produzione di materiali di scarto, su tutte le spiagge e arenili del territorio Comunale fatta eccezione per gli appositi spazi c.d. “Smoking Area” segnalate e adeguatamente indicate in loco mediante cartellonistica se presenti”

Stop agli accessi “clandestini” in spiaggia

L’ordinanza della sindaca di San Teodoro fissa paletti rigidi per chi deve raggiungere le spiagge principali, soprattutto per chi non rispetta le regole del numero chiuso. Il provvedimento ribadisce il divieto di accesso, sia da terra sia da mare, “alle spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu in assenza di prenotazione e assolvimento del contributo ambientale anche per il solo transito con la sola eccezione di mezzi di soccorso, soccorritori e forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni e tutti coloro i quali siano in possesso di autorizzazione da parte degli Enti gestori”.

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