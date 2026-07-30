L’estate di Golfo Aranci tra sport, arte, musica e Carnevale

Ecco i prossimi appuntamenti dell’estate di Golfo Aranci

Il Comune di Golfo Aranci presenta il calendario di eventi che animeranno l’estate tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Offrendo a residenti e turisti un mix di spettacolo, arte, sport, cultura e musica. “Si parte venerdì 31 luglio, alle ore 20.30, presso il lungomare Via dei Marinai, con il talk letterario “Renato Copparoni, il portiere che fermò Maradona“, con la partecipazione dei protagonisti del calcio italiano Renato Copparoni, Renato Zaccarelli e Gianfranco Zola. Interverranno l’autore del libro Mario Fadda e Simone Gallus, responsabile del Museo Rossoblù. Modereranno l’incontro i giornalisti Mario Frongia e Antonio Moro, con un intervento in diretta streaming di Luciano Moggi”.

“Sempre venerdì 31 arriveranno i colori e i ritmi del “Carnevale Estivo“, la sfilata di carri allegorici che animerà le vie e il lungomare di Golfo Aranci. In programma sfilata di carri, musica e spettacoli, con intrattenimento per tutti, grandi e piccini, all’insegna di colori, musica e divertimento”.

“Da sabato 1 agosto Piazza Cossiga diventa il palcoscenico della musica dal vivo con il festival canoro “Voci nel Golfo“, dedicato a brani editi e inediti, in programma sabato 1 e domenica 2 agosto, seguito lunedì 3 agosto dall’edizione “Cantabimbo“, realizzata in collaborazione con “Andiamo a Sanremo”. Presidente di giuria sarà il Maestro Ciro Barbato. Le tre serate, con inizio alle ore 21.00, saranno aperte dal concerto dei Bud Brothers, per la direzione artistica del Maestro Giovanni Budroni”.

Infine dal 1° al 16 agosto il Box Info Point sul lungomare di Golfo Aranci ospiterà “Sovrapposizioni”, mostra personale dell’artista Sandro Bruschetti. L’inaugurazione è fissata per sabato 1° agosto, alle ore 19.30, con apertura al pubblico dalle 19.30 alle 22.30 e ingresso libero.

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