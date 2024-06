Salmo festeggia quarant’anni

Salmo, nome d’arte di Maurizio Pisciottu, festeggia il suo compleanno. Compie quarant’anni. Anzi, 27. Dal 1997, quando ha iniziato a comporre le sue prime rime, ne ha fatta di strada. Oggi è tra i rapper più importanti del panorama italiano. Nel 1999 ha pubblicato i demo Premeditazione e dolo con i rapper olbiesi Bigfoot e Scascio, con i quali formava il gruppo Premeditazione e Dolo. Nel 2004, invece, il primo demo da solista, “Sotto pelle”.

A lanciarlo definitivamente sulla scena nazionale, The Island Chainsaw Massacre, il primo album in studio uscito nel 2011. L’anno seguente, insieme a DJ Slait, Enigma e Hell Raton, ha fondato la casa discografica Machete Empire Records. Sempre nel 2012, per l’etichetta ha partecipato al primo mixtape della serie «Machete Mixtape» con Ensi, Bassi Maestro, Clementino e MadMan. Da quel momento, sei gli album in studio, che contengono un successo dopo l’altro e diversi sold out ai concerti. Il lavoro più recente è quello con Noyz Narcos, insieme al quale è attualmente impegnato nel tour Hellraisers, che li vede protagonisti dei festival estivi disseminati in tutta Italia. La tappa conclusiva è quella all’Arena Olbia il 17 agosto.

Ieri, invece, è uscito il singolo “Banda Kawasaki”. Un brano urban che vede Salmo assieme ad Achille Lauro e Gemitaiz. Il video è stato girato insieme ai Ragazzi Madre della comunità Kayros di don Claudio Burgio. Il brano affronta tematiche della contemporaneità e vuole far riflettere sulla vita urbana e sulle contraddizioni della modernità. L’altro singolo con cui il rapper olbiese ha inaugurato l’estate è la versione speciale di “Overdose d’amore” di Zucchero, che lo ha definito “fenomeno” e gli ha sempre mostrato grande stima.

Oltre alla carriera musicale, Salmo ha intrapreso anche quella di attore. Nel 2016 ha interpretato sé stesso nel film “Zeta – Una storia hip-hop” di Cosimo Alemà. L’anno dopo, è stato attore protagonista nel cortometraggio “Nuraghes S’Arena”, ideato e diretto da Mauro Aragoni. Nel 2022, invece, ha recitato nella serie tv Sky “Blocco 181”, di cui è stato anche produttore musicale e creativo. Durante l’assegnazione del PCS 2024 (che ha vinto “perché con linguaggi contemporanei riesce a trasportare la Sardegna nel mondo globalizzato”) ha annunciato di voler girare un documentario sulla Costa Smeralda.

