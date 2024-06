Il turista “nel pallone” a Golfo Aranci.

Ha destato incredulità e allarme l’atteggiamento provocatorio e fastidioso, oltre che pericoloso, di un turista, nei giorni scorsi, a Golfo Aranci. L’uomo, tra i 40 e i 50 anni, con accento pugliese, gioca a pallone per strada, incontrando il dissenso di passanti, proprietari di auto parcheggiate nei dintorni, negozianti e turisti.

Diversi video lo ritrarrebbero all’opera. In uno di questi, a una residente che lo ammonisce sul fatto che non sia consentito giocare a pallone in mezzo a una strada trafficata, il turista risponde: “Sono preciso, non ti preoccupare. Ho colpito il cartello. In Svizzera funziona così. Dove sta scritto che non si può? Siete troppo ignoranti, ma che avete studiato? Quinta elementare? Andate a studiare semiotica”. Il tutto davanti a un coro di persone preoccupate dalla situazione e che lo apostrofa come “provocatore”.

Secondo le testimonianze, sarebbero diverse le chiamate alle forze dell’ordine, che, in assenza di situazioni effettive di pericolo e di illegalità, si sarebbe limitata a dei sopralluoghi e non sarebbe intervenuta per riportare l’uomo a più mite consiglio. Al momento, i proprietari delle macchine parcheggiate nei pressi della struttura dove alloggia il turista, sperano che almeno nella serata della partita degli Europei proprio tra Italia e Svizzera, l’uomo smetterà di prendere a pallonate cartelli, porte, porte a vetri dei negozi e macchine e si godrà la partita come tutti gli altri.

