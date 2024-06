Via al Waterfront Costa Smeralda a Porto Cervo

Un’edizione ricca di novità quella di Waterfront Costa Smeralda 2024 di Smeralda Holding, inaugurato sabato a Porto Cervo. Sarà aperto fino all’8 settembre. Il “salotto sul mare” di Porto Cervo, situato nella cornice del Porto Vecchio, è diventato punto di incontro e di riferimento per gli ospiti e i visitatori della Costa Smeralda, con una selezione accurata e raffinata dei migliori brand internazionali.

Il design del progetto, ideato dall’architetto Gio Pagani, si presenta come un villaggio di piccole casette concepite come tanti singoli atelier, i cosiddetti pod. Nove “capsule” espositive rivestite in legno come la pavimentazione per dare un effetto di continuità e omogeneità materica che circonda il visitatore con una dimensione di leggera e sofisticata armonia. Le rifiniture in ferro nero esaltano il design rigoroso dei pod profilando le ampie vetrate frontali che consentono la completa visione degli interni personalizzati da ognuno dei brand secondo la propria identità stilistica.

“È un onore presentare l’edizione 2024 di Waterfront Costa Smeralda – commenta Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding -. Che quest’anno si evolve ulteriormente e si presenta con un retail mix con tante novità e nuovi brand per rendere ancora più esclusiva l’esperienza per i visitatori”.

Le novità del 2024

Molte le novità per l’edizione 2024 del Waterfront Costa Smeralda, con l’ingresso di nuovi prestigiosi brand che arricchiscono l’offerta del temporary mall: la new entry Kering Eyewear, leader degli occhiali di lusso, parte di Kering, gruppo internazionale del lusso che gestisce lo sviluppo di una serie di maison di prestigio nei settori della moda, pelletteria e gioielleria; c’è poi l’arrivo di Assouline, la prestigiosa casa editrice di New York, che apre al Waterfront Costa Smeralda il suo primo pop-up italiano, con in vendita una selezione delle vivaci collezioni di libri Assouline, inclusi i bellissimi e ricercati volumi dedicati ai sessant’anni della Costa Smeralda e all’Hotel Cala di Volpe.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’arte, con la presenza, per il sesto anno consecutivo, della prestigiosa galleria Deodato Arte, che esporrà opere originali di Pop e Street Art, firmate dai più noti artisti di fama internazionale come il fotografo David LaChapelle, lo street artist Mr. Brainwash e che presenta per il 2024 una grande novità: una bellissima mostra diffusa di 6 sculture di Richard Orlinski, l’artista francese celebre per le sue audaci sculture animali, caratterizzate da linee pulite e colori vivaci, come i famosi Crocodile, l’iconico Kong e gli altri animali selvaggi della collezione Born Wild, trasformando il Waterfront in un museo a cielo aperto.

