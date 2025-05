Non poteva mancare il padrone di casa: Salmo sarà al Red Valley 2025

“Dal 2019, Salmo è sempre stato il punto di riferimento del Red Valley e per il decimo anniversario non poteva certamente mancare”. C’era ad Arbatax, c’era sul mare d’Ogliastra e salirà per la sesta volta sul palco. La presenza di Salmo al Red Valley è immancabile, come una bandiera dei Quattro mori negli eventi principali. Gli organizzatori del festival annunciano la sua presenza nella quarta e ultima serata, il 16 agosto. Per la festa finale salirà sul palco la stessa sera di Guè e Irama, dopo le esibizioni del trio Nerissima Serpe, Papa V e Fritu.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, SALMO – sette album in studio e tre dischi dal vivo, e un palmares che conta 76 Dischi di Platino e 50 Dischi d’Oro – è stato il primo artista rap ad esibirsi da solista allo Stadio San Siro, il 6 luglio 2022. Artista dalle molte sfaccettature, Salmo sfugge costantemente alle etichette. Fuoriclasse dei live, unisce all’energia e alla carica sul palco una straordinaria creatività, proponendo show sempre nuovi e avveniristici, curati in ogni dettaglio. Il set di Salmo al Red Valley, nella sua terra, sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo per la prima volta le canzoni di RANCH e per lasciarsi travolgere dall’incredibile energia dell’artista, proprio dove dà il meglio di sé: on stage”.

