A La Maddalena torna il Giugno Slow: il programma

Il Giugno Slow torna a La Maddalena con una ricca edizione.

Torna a La Maddalena il Giugno Slow. La sesta edizione, organizzata a La Maddalena da Slow Food Gallura con il sostegno dell’Amministrazione comunale, prosegue – dopo l’intensa tre giorni enologica di “Vite e vite” – con un ampio ventaglio di appuntamenti sino all’8 giugno.

Viaggio di sapori.

“Giunta alla sua sesta edizione, Giugno Slow si conferma una manifestazione attesa per incontrare da vicino chi ogni giorno coltiva, alleva e trasforma seguendo i principi del buono, pulito e giusto”, avverte il presidente di Slow Food Gallura Aps, Mauro Monaco che precisa: “Non si tratta solo di assaporare un prodotto, ma di conoscere il percorso che fa dal campo alla tavola, fatto di scelte consapevoli e rispetto per la natura, le persone e le tradizioni. I visitatori lo sanno: vengono a La Maddalena per scoprire il patrimonio naturale dell’Arcipelago, ma anche per incontrare una cultura del cibo viva, concreta e sostenibile”.

Si chiama Casa Slow Food Sardegna lo spazio dedicato a giovani agricoltori, protagonisti di una silenziosa rivoluzione che pone al centro la biodiversità e le comunità locali. Lo spazio, nel Mercato civico di piazza Garibaldi, apre dalle 15 alle 21 di sabato 31 maggio e prosegue domenica e lunedì (dalle 9,30 alle 14 e dalle 15 alle 21) per ospitare tre giorni di sapori, storie e passione con degustazioni, laboratori del gusto e banchi di vendita diretta. I visitatori possono conoscere grani antichi e farine, pani, salumi, formaggi, tartufi, oli extravergini, conserve, mieli e pollini, erbe isolane, zafferano, sali aromatizzati, marmellate e confetture, vini e liquori.

Laboratori e degustazioni.

Dalle 15 di sabato 31 maggio i produttori presenti saranno pronti a parlare dei propri prodotti nel viaggio dal campo alla tavola. Alle 16,30 inizia il primo laboratorio di Casa Slow Food: Silvana Barrere dell’azienda La Calendula insegna come produrre in casa detersivi ecologici. Alle 18,30 la degustazione “Erbe in Sardegna” e, a seguire, l’assaggio guidato delle ghiottonerie di Isola dei Sapori e Emerald Tartufi.

Sempre il 31 maggio (dalle 15,30 alle 17,30) una visita guidata alla scoperta di La Maddalena come “Luogo di passaggio e di sosta”. Dopo il ritrovo in piazza Umberto I, si percorrono le stradine storiche per conoscere le figure che hanno attraversato questo crocevia del Mediterraneo. Al termine, Casa Slow Food Sardegna offre ai partecipanti un aperitivo conviviale. L’evento è gratuito con prenotazione, entro le 18 del giorno prima, al numero 3476207944.

Escursioni.

Completano il programma, nei prossimi giorni, diverse escursioni a piedi, esperienze creative nella natura, incontri con i pescatori e avvistamenti di delfini: un modo autentico e immersivo per vivere l’Arcipelago con tutti i sensi. La manifestazione Giugno Slow si svolge in piacevole contatto con l’arcipelago e nella dimensione di un turismo senza corse e con l’uso dei cinque sensi. Grazie alla collaborazione con l’Associazione delle guide ambientali escursionistiche Passu Malu e la cooperativa Isule di La Maddalena, sono programmate le varie esperienze per scoprire l’isola da prospettive nuove, tra sentieri, storie, sapori e panorami mozzafiato. Tutti i dettagli sul sito (https://la-maddalena.giugnoslow.it/).

Programma.

Dal Sassarese e dalla Gallura arrivano i prodotti della Tenuta Agricola Coda di Lupo (Arzachena), di Agreste Natura (Sennori), di Erbe in Sardegna (Pattada), di Apistela (Olbia) e de La Calèndula (Olbia). Ha sede a Bolotana (in provincia di Nuoro) il produttore di olio evo Terracuza. Da Laconi non mancano i tartufi di Emerald Tartufi (Laconi) e L’Isola dei Sapori. Dal Sulcis sono presenti Agrobass (Guspini), Malamida Formaggificio Sardo (San Nicolò Gerrei) e Salumificio Artigianale Gentilis(sempre da Guspini). Infine propone vino, olio, zafferano, pasta, mandorle, mirto e abbardente il progetto Terre Ritrovate (Cagliari).

Alle 10,30 di domenica la degustazione che vede il pane agricolo a lievitazione naturale con olio evo e confetture, guidati dalla Tenuta Coda di Lupo e da Agreste Natura. Si continua alle 17,30 con gli assaggi di miele di Apistela mentre alle 18,30 si degustano i formaggi a latte crudo di Malamida.

Il 1° giugno appuntamento alle 10,15 nello spiazzo di Nido d’Aquila per il tour “La difesa delle acque interne”, con visita guidata alla fortificazione e cammino fino a Cala Francese, antica cava di granito. Un racconto tra geologia, storia militare e paesaggi spettacolari. Al termine l’aperitivo offerto dai produttori nella sede di Casa Slow Food (gratuito ma con prenotazione al numero 3478488803).

Il primo laboratorio (ore 10,30) è incentrato sui salumi e curato da Salumificio Artigianale Gentilis. Dalle 11,30 in poi si impara a fare malloreddus e chiusoni grazie al laboratorio “Mettiamo le mani in pasta”, adatto anche ai bambini. Segue alle 17,30 il laboratorio esperienziale per grandi e piccini, dedicato alla pittura con pigmenti naturali, ispirato ai colori del paesaggio isolano e intitolato “I colori dalla natura” (gratuito, con prenotazione al numero 388937845).

Due escursioni al sorgere del sole: alle 6 “Mare a modo loro” e alle 6,30 “Alla ricerca dei delfini”. Sino al 8 giugno, infatti, si potranno vestire i panni dell’antico mestiere del pescatore che, giunto da terre lontane, si ferma nell’arcipelago e impara a convivere con le acque impervie di queste piccole isole. I posti sono limitati a massimo cinque persone a uscita (prenotazione entro le 18 del giorno prima al numero 3889378451 ed escursione da confermare in base al meteo). Alle 6,30 emozione e fascino assicurati con l’avvistamento dei delfini insieme a esperti biologi. Il visitatore potrà ammirarne la bellezza di questi animali nel loro ambiente naturale, fotografare e riprendere gli incontri. Prenotazione entro il giorno prima alle 18 al numero 3889378451 (massimo dieci persone a uscita e conferma in base al meteo).

Immersione multisensoriale per riconnettersi nella natura di Caprera il 7 giugno, nell’isola di Caprera. Alle 10,30 appuntamento appena dopo il ponte (sulla destra) per una passeggiata consapevole nella macchia mediterranea tra odori, suoni e colori. E alle 13 convivio alla pineta grande per il “Picnic conviviale a contatto con la natura” e i prodotti sardi selezionati da Slow Food Gallura. Quindi, alle 15,30, si parte dal borgo di Stagnali per l’escursione “Poggio Rasu – La storia della difesa di un piccolo Arcipelago”. Sarà una visita al borgo militare di Stagnali e cammino fino all’Opera di Poggio Rasu, imponente fortificazione immersa nella natura con vista mozzafiato sull’Arcipelago e fino a Tavolara (prenotazione entro le 18 di giovedì 5 giugno al numero +39 3889378451, con partecipazione gratuita per i soci Slow Food, i residenti a La Maddalena (anche proprietari di seconde case) e per i turisti ospiti negli hotel dell’isola; agli altri partecipanti è richiesto un piccolo contributo.

Alla scoperta dell’arcipelago all’alba, tra tradizioni marinare e i volti autentici dei pescatori anche l’8 giugno alle 6 e alle 6,30 quella per l’avvistamento dei delfini. Per entrambe è necessaria la prenotazione al numero 3889378451 (uscita da confermare in base al meteo).

I partner della manifestazione sono Slow Food Youth Network Sardegna, le condotte isolane Slow Food, l’associazione Passu Malu delle guide ambientali-escursionistiche di La Maddalena e Isule Società cooperativa. Giugno Slow 2025 è ora parte della rete di Salude e Trigu (progetto della Camera di Commercio di Sassari che unisce i migliori eventi del Nord dell’isola) e gode del sostegno dell’Amministrazione comunale e del patrocinio di Regione Sardegna, dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e di Fondazione di Sardegna. Gli organizzatori ringraziano, tra gli sponsor, Grimaldi lines ed Euroglass e ancora: Enoteca Gialisio, Vineria Ninì e ristorante La Perla Blu. Infine Vincanto, Il rifugio dei peccatori e L’avventura.

