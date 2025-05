I contributi ai passeggeri non residenti a La Maddalena.

Un nuovo intervento volto a rendere più accessibili le isole minori della Sardegna è stato approvato dalla Giunta regionale, che ha deliberato la ripartizione triennale dei fondi destinati all’abbattimento dei costi del trasporto marittimo per i passeggeri non residenti. La proposta, avanzata dall’assessora dei Trasporti Barbara Manca, prevede uno stanziamento annuale di 1,2 milioni di euro per i comuni di Carloforte e La Maddalena, valido dal 2025 al 2027.

L’obiettivo è duplice. Sostenere la mobilità turistica e garantire una maggiore equità nell’accesso ai servizi di trasporto marittimo verso le isole di San Pietro e La Maddalena. Oltre alla quota triennale, è stato previsto per il 2025 un contributo aggiuntivo di 100 mila euro, riservato a quelle categorie di pendolari che, pur viaggiando con regolarità, effettuano meno di quattro spostamenti settimanali e risultano quindi esclusi dalle agevolazioni attualmente in vigore.

La gestione diretta delle risorse sarà affidata ai due comuni interessati, con un margine operativo flessibile e la possibilità di accedere immediatamente al 50% dei fondi stanziati. La misura si inserisce in un disegno più ampio che mira a rafforzare la coesione territoriale e a migliorare l’accessibilità delle isole minori, sia sotto il profilo turistico che sociale.

