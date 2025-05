Salmo e il disco “Ranch” scritto nella sua nuova casa in Gallura

Salmo e le rivelazioni sul suo disco Ranch.

Salmo ha raccontato in diverse interviste alcuni aneddoti legati all’uscita del suo nuovo album “Ranch”, che verrà alla luce il 9 maggio. Il rapper di Olbia ha svelato di essere tornato in Gallura, dopo il suo periodo a Milano e il titolo è legato proprio alla sua nuova vita nella sua terra di origine, come spiega in un’intervista a Il Giorno.

Il rapper svela di essersi allontanato da Milano per ritrovare se stesso e non ha svelato però la località della sua nuova casa, che si trova in collina, in un luogo isolato da Olbia. E’ qui che ha composto ”Ranch”. C’è molta attesa per l’album del rapper olbiese, al secolo Maurizio Pisciottu, che è arrivato a 40 anni con una nuova consapevolezza, dove in un’intervista al Mattino dice che “sono una brava persona, ma volevo essere un duro”. L’album ha un solo feat e 16 pezzi, anticipato dal singolo On Fire, che sta registrando un’ottimo riscontro radiofonico. Il nuovo disco esplora diverse sonorità di Salmo, ma non dimenticando le sue origini.

