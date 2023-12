Gli alunni della scuola media Pais di Olbia andranno a Sanremo

Gli alunni della scuola media Ettore Pais di Olbia andranno a Sanremo accompagnati dal maestro Giovanni Budroni. Mancano poco più di due mesi alla 74° edizione del Festival della canzone italiana. Amadeus, con il suo staff, lavora a pieno ritmo a Sanremo Lab e Sanremo Giovani gli attesi appuntamenti dai quali emergeranno le nuove proposte che parteciperanno alla gara tra i big scelti dal direttore artistico, con alcune novità.

Il Festival di Sanremo 2024 ha in serbo tante novità. Per la prima volta Casa Sanremo oltre a solisti, a duo, trii e band, ha aperto le porte del Teatro Palafiori di Sanremo ai licei musicali, ai Conservatori di musica e alle scuole medie a indirizzo musicale, dando la possibilità a molti giovani artisti di proporsi da una vetrina così prestigiosa. Per quanto riguarda le scuole a indirizzo musicale, la prima scuola sarda a partire per Sanremo sarà la Scuola media Ettore Pais N° 1 di Olbia, con il consenso del collegio dei docenti, del dirigente scolastico Prof. Vito Gnazzo e il patrocinio dell’assessorato all’istruzione Pubblica del comune di Olbia .

I ragazzi saranno accompagnati dai genitori, dall’assessora alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra, dall’assessore allo Spettacolo di Telti Matteo Sanna, dal presidente del Conservatorio L. Canepa di Sassari Dott. Ivani Iai e dal M° Giovanni Budroni.

I giovani talenti sul palco

Il prossimo cinque febbraio Amadeus taglierà il nastro dando il via alle attività di Casa Sanremo 2024.

I giovani musicisti della Pais si esibiranno nei giorni del festival che si terrà da martedì sei ia sabato dieci febbraio al teatro Ariston e saranno suddivisi in due gruppi . Il primo gruppo sarà un ottetto strumentale composto da : Nadira Pileri e Maria Grazia Piturru (chitarra), Davide Morittu (cajon), Loris Velez, Giorgia Pinna, Nicole Deiana (pianoforte e tastiere), Francesco Devinu e Chantal Taveras (sax) ed eseguiranno una cover dei Beatles.

Il secondo sarà un gruppo vocale e sarà formato dalle coriste Martina Bagatti, Diletta Uccula, Nicole Di Bella, Ginevra Guerra ,Maria Elena Mura, Viola Canu , Giorgia Pinna e Maria Grazia Pitturru, ed eseguiranno una cover dell’ ultimo festival di Sanremo. I ragazzi saranno preparati dai professori Gilan Capra percussioni e direzione del gruppo strumentale, Stefano Petrosino chitarra, Riccardo Berutti saxofono, Francesca Rossi pianoforte e Giovanni Budroni Canto e direzione coro .

Durante la permanenza a Sanremo alunni e docenti parteciperanno a una Master Class di alta formazione musicale condotta da direttori e professori d’orchestra. Molto importante sarà anche l’incontro dei ragazzi con il Maestro Ciro Barbato direttore artistico di Casa Sanremo. Insieme ai ragazzi della scuola media Pais ci saranno anche i solisti che sono stati selezionati dai Maestri Budroni e Ciro Barbato durante il “Premio Vittorio Inzaina” che si è svolto lo scorso settembre a Telti.

I solisti e i ragazzi della Scuola Media E.Pais si esibiranno l’otto febbraio al Teatro Palafiori di Sanremo, la performance sarà oggetto della diretta televisiva sul canale Casa Sanremo TV e dello streaming in diretta su smart TV e Smartphone. Fotoreporter ufficiale del gruppo sarà il giovane fotografo olbiese Matteo Laconi. Farà parte del gruppo anche il rapper olbiese Kidd Reo voluto espressamente a Sanremo dal Maestro Ciro Barbato.

