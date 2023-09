A Sandra Maricosu la prima edizione del Premio Vittorio Inzaina

Ecco il podio del Premio Vittorio Inzaina di Telti: prima classificata Sandra Maricosu, seconda Iside Zucconi e terza Camilla Madau. Sono loro le tre vincitrici della prima edizione del concorso canoro andato in scena venerdì 8 e sabato 9 settembre, con la direzione artistica del Maestro Giovanni Budroni. Grazie alla Regione e all’assessore Andrea Biancareddu, il Comune di Telti, guidato dal sindaco Vittorio Pinducciu con l’assessore Matteo Sanna, ha dato prova di determinazione e voglia di fare, ricordando un concittadino illustre come Vittorio Inzaina.

Da Telti a Casa Sanremo

Due serate ben articolate che hanno dato merito e visibilità a 15 cantanti (due assenti per motivi personali). Il pubblico ha dimostrato di accogliere l’iniziativa partecipando attivamente alle due serate in piazza Duomo. Sandra Maricosu ha vinto e per lei arriva una borsa di studio da 500 euro, la produzione di un cd o, in alternativa, la produzione di un brano su piattaforma on line. Tutti i partecipanti sono stati ammessi a partecipare a Casa Sanremo. L’ha comunicato Maria Puca, addetta stampa di casa Sanremo, insieme al maestro Ciro Barbato direttore artistico di Casa Sanremo, sul palco durante la premiazione finale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui