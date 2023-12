Un viaggio di gruppo a Gardaland, poi a Golfo Aranci apre il Villaggio di Natale

Il 7 dicembre si parte in gruppo per Gardaland e il 10 si rientra a Golfo Aranci, giusto in tempo per l’apertura del Villaggio di Babbo Natale. “Oramai mancano pochi giorni e partiremo per Gardaland per trascorrere giornate di gioco e di allegria per le nostre famiglie”, ricorda il sindaco Mario Mulas.

Su Facebook ha annunciato le prossime tappe per l’avvicinamento alle feste di fine anno. “Sarà solo l’inizio di un periodo natalizio fatto di eventi straordinari pensati sempre con l’obiettivo di rendere magica l’atmosfera natalizia per i più piccoli e sostenere le attività commerciali che sono aperte. Il 10 dicembre inauguriamo il Villaggio di Babbo Natale nel nostro parco Angela Madeddu. Da quel giorno e fino al 6 gennaio avremo un calendario fitto di eventi per rallegrare queste settimane di festa”.

L’inaugurazione del Villaggio di Natale di Golfo Aranci è in programma domenica 10 dicembre dalle 16. Ci sarà la grande parata Cartoon e Funky jazz e l’esibizione della scuola danza B-fit. Sarà solo la prima di tante giornate di festa che allieteranno grandi e piccini.

