Tirrenia rimette in vendita i biglietti fino al 28 febbraio.

Si è giunti ad un accordo sulla proroga della convenzione per Tirrenia e la compagnia ha già rimesso in vendita i biglietti fino al 28 febbraio. Una soluzione che dal vertice delle scorse ore era emerso ottimismo per una positiva risoluzione della vertenza.

In attesa di una comunicazione ufficiale da parte del Ministero dei Trasporti che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ripartono le rotte Genova-Olbia-Arbatax, Napoli e Cagliari, Cagliari e Palermo, nonché il Civitavecchia-Arbatax e Cagliari, a rischio dopo l’ultimatum della Compagnia di Onorato.

Sulla vertenza ieri si era svolta anche una riunione tra la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, e i parlamentari sardi della maggioranza. dal vertice è emerso che dopo il 28 febbraio i collegamenti da e per la Sardegna non saranno legati ad una convenzione ma verranno affidati in base a diversi bandi di gara: uno per ciascuna tratta che verranno banditi entro il prossimo mese di gennaio.

“I risultati preliminari del market test hanno dimostrato la necessità di continuare ad intervenire per garantire lo svolgimento dei servizi sulla linea Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, dove permangono condizioni di fallimento di mercato”, fanno sapere dal Ministero. Le relative procedure di gara dei contratti di servizio saranno bandite in tempi brevi, in modo da aggiudicare i servizi entro i termini previsti dalla legge di proroga. Per le altre linee di collegamento entro il 15 dicembre il Mit invierà gli esiti definitivi dell’indagine alla Commissione Europea, all’Autorità di Regolazione dei Trasporti ed all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

