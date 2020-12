Niente contributo regionale per il Time in jazz.

Sono 4 i millisecondi che separano il Time in Jazz, la manifestazione che si tiene ogni agosto a Berchidda, dal contributo della Regione Sardegna per le manifestazioni pubbliche di grande interesse nell’ambito turistico, dello spettacolo e della cultura. Un lasso di tempo infinitesimale che crea nel bilancio già consolidato della manifestazione.

A denunciarlo è il jazzista di fama mondiale Paolo Fresu, berchiddese e padre della decennale kermesse agostana. Time in jazz, infatti, è una storica beneficiaria del contributi regionale in questione, se non fosse che, per il 2020, le regole del gioco sono state cambiate rispetto agli anni precedenti.

Il bando, infatti, è stato trasformato a sportello, il che vuol dire che ottiene il beneficio chi inoltra prima la domanda fino ad esaurimento del fondo di 750 mila euro. Fino allo scorso anno, invece, veniva stilata una graduatoria di merito che premiava le manifestazioni più importanti oltre che quelle di lungo corso.

“Un anno di lavoro non riconosciuto e mandato in fumo per una frazione millesimale di tempo – ha dichiarato Fresu -. Non solo il nostro, ma quello di tantissime altre realtà che, con coraggio e determinazione, hanno deciso, soprattutto quest’anno, di andare avanti e di dare un segnale positivo. Tante come quelle che, fortunatamente, sono in pole position depositando la domanda prima di altri, che magari non avevano una buona linea internet o una sveglia con l’orario perfetto”.

“E’ possibile che tutto questo valga una manciata di secondi? Anzi: quattro millisecondi esatti in cui si bruciano i 60 mila euro che ti sono stati platealmente promessi e che, a manifestazione avvenuta e con i soldi spesi, non ti verranno erogati – si chiede il jazzista, per poi concludere -. Ecco perché siamo tutti canes de isterzu, (letteralmente, cani da secchio), pronti a morsicarci gli uni con gli altri e a latrare sotto il tavolo in attesa che ci si butti il pezzo di carne o piuttosto l’osso.

(Visited 22 times, 28 visits today)