Saranno 3500 i tamponi rapidi a Tempio.

Sono in via di definizione le procedure per l’attivazione del servizio di screening di massa con tampone antigenico rapido per il monitoraggio della popolazione di Tempio.

Il Comune ha reperito le risorse necessarie e metterà adisposizione 3500 tamponi gratuiti dando la precedenza, in questa prima fase, alla popolazione scolastica, agli anziani e alle fasce più fragili ed esposte ad un possibile contagio. Fondamentali, dal punto di vista delle priorità, saranno le indicazioni che perverranno dal Servizio di Igiene circa i casi più urgenti da sottoporre a controllo.

Un drive-in verrà allestito nei prossimi giorni nello spazio antistante la Palazzina Comando, grazie alla collaborazione della Protezione civile e del personale medico, infermieristico e amministrativo, che presterà il suo servizio volontariamente e che per questo ringrazio fin da ora. L’attività di screening sarà operativa presumibilmente già a metà della settimana prossima.

“Confidiamo che questo intervento, oltre a permettere il tracciamento dei contatti, ci possa essere di aiuto per scongiurare una terza ondata dell’epidemia o almeno a contenerla. Non appena possibile vi daremo ulteriori aggiornamenti su tempi e modalità con cui verranno effettuati i tamponi. Ringrazio quanti, in queste ore, stanno offrendo la loro disponibilità con grande spirito di comunità”, ha commentato il sindaco Gianni Addis.

