Borsa: sempre più gettonati gli investimenti con piccole somme

Gli investimenti in borsa oggi non sono più destinati solo agli esperti e a chi possiede grossi capitali: grazie alle possibilità offerte attualmente dal trading online è possibile investire tranquillamente anche piccoli importi. Un’occasione sicuramente allettante per chi desidera incrementare un po’ i propri risparmi e ottenere un discreto utile.

Ovviamente, considerando che i mercati finanziari accessibili con le piattaforme di trading sono diversi, dalla compravendita di azioni e di valute, alle criptovalute e alla borsa materie prime, è opportuno considerare il livello di rischio e, prima di tutto, scegliere un broker affidabile e autorizzato, per poi imparare gradualmente i meccanismi e le strategie.

Per capire come investire con piccole somme, il suggerimento è quello di consultare la guida presente sul portale specializzato Investireinborsa.me che mostra quali sono i broker che consentono di operare anche con importi bassi. Questa soluzione rende la piattaforma di trading accessibile a tutti, anche ai meno esperti e a chi non dispone di un capitale importante.

Scegliere con attenzione la piattaforma di trading

Prima di tutto, quando si inizia ad operare nel mondo del trading online, il primo elemento da considerare è la scelta della piattaforma. Si raccomanda di orientarsi esclusivamente verso broker autorizzati Consob, garantiti per la serietà e in possesso di strumenti semplici e intuitivi.

Una caratteristica importante soprattutto per un neofita del trading online è la presenza di un conto demo, ovvero di un capitale virtuale con cui provare e riprovare per apprendere strategie e metodi.

In genere il conto demo viene proposto ai nuovi iscritti, e può rivelarsi comunque utile anche ai più esperti, per testare qualche tecnica innovativa e per sperimentare i suggerimenti dei broker famosi.

A questo punto, dopo l’iscrizione alla piattaforma ideale e un periodo di prova con il conto demo, si può passare ad investire realmente, anche, come abbiamo detto, con un piccolo importo. Per chi avesse timore di rischiare, il consiglio è sempre quello di diversificare l’investimento, tra azioni, criptovalute, forex e altre opportunità che la piattaforma è in grado di offrire.

Il mercato azionario già da diversi anni è in continua espansione, e alcune società di recente fondazione, soprattutto nel settore della tecnologia e dell’e-commerce, si sono rivelate una vera fortuna per molti trader.

Lavorando con un broker affidabile, è possibile disporre di strumenti di analisi, grafici e tendenze, e verificare l’andamento del mercato e delle borse a livello internazionale.

Copiare le strategie dei trader più esperti

Lanciato in origine dalla piattaforma eToro, il metodo che prevede la copia delle strategie dei trader professionisti è molto utile per chi desidera imparare, ma anche per i più esperti che vogliono testare altri sistemi e nuove formule di investimento.

Utilizzare questa modalità è molto facile: basta scegliere un trader esperto, basandosi ad esempio sugli anni di esperienza, sui risultati ottenuti e sulla presenza di un consistente numero di utenti che hanno già provato a copiare. La piattaforma consente semplicemente di ripetere il metodo di lavoro dei trader professionisti nel proprio account, valutando poi i risultati e i vantaggi.

È vero che il trading online permette guadagni elevati?

Spesso si è propensi a pensare che con il trading online sia possibile ottenere guadagni molto alti, addirittura vivere di rendita. Non è raro trovare anche broker poco affidabili che promettono risultati strabilianti in breve tempo.

La realtà è ben diversa: il trading online permette di operare su mercati e borse diversi, per tale ragione comporta sempre un rischio piuttosto elevato. Questo non significa che non si possa ottenere un riscontro positivo: imparando le tecniche e le strategie, si arriverà gradualmente a ridurre le perdite e realizzare un utile. Tuttavia è importante non lasciarsi in cantare e prestare sempre la massima attenzione, poiché non si tratta certo di guadagni miracolosi.

