Come salvaguardare e gestire al meglio i propri risparmi

La conservazione, la salvaguardia e la gestione dei risparmi sono operazioni tutt’altro che banali e richiedono grande attenzione nella scelta degli strumenti finanziari utilizzati.

Con l’inflazione, la perdita di potere d’acquisto e l’aumento esponenziale di luce e gas, diventa sempre più difficile, per le famiglie e per i singoli, mettere da parte un po’ di denaro per il futuro. In questo panorama poco rassicurante, assumono molta importanza sia la salvaguardia dei risparmi accumulati nel tempo, sia la loro gestione.

Evitare di commettere errori è dunque più importante che mai. Per riuscirvi, è possibile ricorrere a una pianificazione finanziaria, da effettuarsi preferibilmente con il supporto di esperti del settore, la quale consentirà di individuare le migliori strategie da mettere in atto in base al proprio profilo finanziario.

Aprire un conto deposito

Uno dei metodi più semplici e immediati per salvaguardare i propri risparmi consiste nell’aprire un conto deposito.

A differenza del conto corrente, il conto deposito permette di effettuare solo due tipi di operazioni: il versamento e il prelievo. Quest’ultimo è in realtà limitato al solo conto di tipo non vincolato, mentre quello vincolato consente di ritirare il denaro solo alla scadenza del vincolo.

Un’altra differenza molto importante riguarda gli interessi, i quali risultano più elevati sui conti deposito vincolati e permettono di ottenere un rendimento di importo variabile. Per saperne di più, scopri la percentuale degli interessi sui depositi bancari e tutti i vantaggi offerti da questo strumento di risparmio presso la banca di tua scelta o il suo sito.

Meglio il conto deposito o il conto corrente

Conto corrente e conto deposito sono due strumenti diversi e complementari.

Il conto corrente mette a disposizione del correntista tutti gli strumenti necessari per la gestione quotidiana del denaro, consentendo di effettuare prelievi e versamenti, ma anche di pagare tramite strumenti tracciabili, ricevere accrediti, effettuare domiciliazioni delle utenze e altro ancora.

I costi e le modalità di utilizzo non lo rendono però lo strumento ideale per la salvaguardia e la gestione dei risparmi. Per queste finalità è preferibile affidarsi a un conto deposito, generalmente associabile a un conto corrente.

Effettuare degli investimenti conviene?

Chi ha dei risparmi da parte e non vuole tenerli fermi su un conto può affidarsi a un consulente finanziario, il quale, dopo aver esaminato il profilo finanziario e la propensione al rischio del richiedente, potrà studiare una strategia completa per ottimizzare la gestione dei risparmi. In alcuni casi, il consulente potrebbe consigliare di effettuare degli investimenti.

È bene ricordare che qualsiasi forma di investimento comporta dei rischi, più o meno elevati, i quali devono essere valutati con molta attenzione, in quanto, in caso di operazioni sbagliate, potrebbero portare a una riduzione o a una perdita notevole del capitale investito. È questo il motivo per il quale è sempre meglio affidarsi a un professionista, evitando il fai da te.

La pensione integrativa

Un metodo per mettere a frutto i propri risparmi, evitando di tenerli bloccati sul conto corrente, consiste nell’aderire a una delle numerose forme di previdenza integrativa. Scegliendo tra fondi pensione e piano pensionistico individuale si otterrà una pensione aggiuntiva, il cui ammontare andrà a sommarsi a quello erogato dall’INPS o da altro ente previdenziale.

Dato che anche la previdenza integrativa è una forma di investimento, la sua apertura non è priva di rischi. Prima di aderire a un fondo o aprire un Pip, è bene, ancora una volta, ascoltare i consigli di un consulente o di un altro professionista finanziario.

