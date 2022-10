Scappava con due bottiglie di champagne dal Su Entu di Olbia

Ha afferrato due bottiglie di champagne del Country club Su Entu di Olbia e si è dato alla fuga. Ma è durata poco perché è stato arrestato. Protagonista della vicenda un personaggio già noto alle forze dell’ordine che sarebbe dovuto restare chiuso in casa perché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Invece ha deciso non solo di evadere, ma di farlo per mettere a segno un colpo. Ha preso di mira il Sardinian country club Su Entu, che si trova all’inizio della cosiddetta strada di Monte Pino, la provinciale 38 bis per Tempio.

Il locale ha finito la stagione e il malintenzionato ne ha approfittato, ma non ha pensato al sistema d’allarme. La sua intrusione è stata così scoperta dal titolare che ha raggiunto il locale assieme ma d alcuni dipendenti e alle forze dell’ordine. Dopo un breve ma movimentato inseguimento, il ladro è stato acchiappato dai carabinieri. La preziosa refurtiva è stata recuperata e per lui, considerata anche l’evasione dai domiciliari, la situazione si complica. Non si placano quindi i colpi nelle attività commerciali di Olbia, nonostante le forze dell’ordine abbiano appena sgominato due bande che si erano specializzate.

